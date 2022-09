Video/ Imolese Alessandria (1-0) gol e highlights: Stijepovic vale 3 punti (Serie C)

VIDEO IMOLESE ALESSANDRIA (1-0): 3 PUNTI SU RIGORE

Termina 1 a 0 la sfida tra Imolese e Alessandria. I 3 punti vanno alla squadra di casa, più aggressiva fin dalle prime battute del match. A decidere è una rete di Stijepovic su rigore al 76′, ma per tutta la gara sono proprio gli emiliani a tenere in mano le redini del gioco. Già nel primo tempo, la squadra di Antonioli aveva trovato la via del vantaggio con De Sarlo, ma entrambe le volte era in fuorigioco. Due, dunque, i gol annullati. Pericolo Stijepovic, inoltre, al 15′, con una traversa colpita. Un monologo che ha pagato solamente sul finale.

Diretta/ Catanzaro Picerno (risultato finale 4-0): poker giallorosso al Ceravolo!

VIDEO IMOLESE ALESSANDRIA: DECIDE STIJEPOVIC

A decidere la sfida tra Imolese e Alessandria è il gol segnato al 76′ da Stijepovic su calcio di rigore, arrivato per un fallo di mano di Sylla. Pochi minuti dopo, all’81’, ancora guai per l’Alessandria con il cartellino rosso proprio ai danni di Sylla. Dopo aver causato il rigore ed essere stato ammonito, il giocatore commette un altro fallo scellerato e prende il secondo giallo: parità numerica ristabilita vista l’espulsione di Agyemang al 68′. Sul finale, ancora un altro rosso, questa volta ai danni di Speranza: anche per lui doppia ammonizione. Dopo 6 minuti di recupero, finisce 1 a 0 la gara di Serie C girone B.

Diretta/ Fidelis Andria Potenza (risultato finale 0-0): pareggio a reti bianche

VIDEO IMOLESE ALESSANDRIA (1-0): IL TABELLINO

IMOLESE-ALESSANDRIA 1-0

Marcatore: 76′ Stijepovic

Espulsi: Agyemang, Sylla, Speranza

Imolese: Rossi, Zanioni, Faggi, De Sarlo, Eguelfi, Scremin, Zanon, Agyemang, Cerretti, Stijepovic, Attys. All. Mauro Antonioli.

Alessandria: Marietta, Nichetti, Checchi, Lombardi, Galeandro, Rota, Sini, Baldi, Filip, Ascoli, Nepi. All. Rebuffi.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IMOLESE ALESSANDRIA

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Foggia Latina (risultato finale 1-3): tre punti d'oro per i nerazzurri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA