Video/ Imolese Lucchese (0-1): highlights e gol, ottimo esordio toscano! (Serie C)

VIDEO IMOLESE LUCCHESE (0-1): DECIDE SEMPRINI

Ecco il video di Imolese Lucchese, partita giocata per la prima giornata nel girone B di Serie C. Allo Stadio Romeo Galli la Lucchese supera in trasferta l’Imolese per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Fontana sparano alto con Oliviero al 7′ ma lentamente gli ospiti allenati dal tecnico Carboni crescono e si rendono pericolosi con un colpo di testa di Nanni al 21′. L’Imolese si rivede in avanti al 22′ con De Sarlo e Rinaldi mentre le conclusioni continuano ad arrivare da entrambi i fronti senza però trovare il varco giusto per spezzare effettivamente l’equilibrio. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani riescono a spezzare l’equilibrio iniziale mettendo a segno la rete del vantaggio al 38′ grazie a Semprini, autore di un bel tiro a giro imparabile per il portiere dell’Imolese.

Nella ripresa, proseguendo l’analisi del video di Imolese Lucchese, i rossoneri proseguono il loro dominio incontrastato centrando la traversa con Nanni al 49′ tramite un colpo di testa. I rossoblu faticano a rispondere e solo al 65′ Padova manda la sfera di pochissimo alta sopra lo specchio della porta. Nell’ultima parte dell’incontro il punteggio non cambia più nonostante gli sforzi degli emiliani. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Canci, proveniente dalla sezione di Carrara, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Rinaldi e Bensaja da un lato, Nannini e Picchi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono alla Lucchese di salire a quota tre nella classifica del gruppo B della Serie C mentre l’Imolese non si muove, rimanendo ferma a quota zero.

VIDEO IMOLESE LUCCHESE: IL TABELLINO

Imolese-Lucchese 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 38′ Semprini(L).

IMOLESE – Rossi, Lia, Rinaldi, Angeli, Sallabdoulaye, Benedetti, Liviero, De Sarlo, Padovan, D’Alena, Cerretti. A disp.: Hysi, Turchetta, Boccardi, Lombardi, Matarese, Randò, Iervolino. All.: Fontana.

LUCCHESE – Coletta, Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini, Bensaja, Picchi, Frigerio, Semprini, Gibilterra, Nanni. A disp.: Cucchietti, Papini, Visconti, Panati, Quirini, Yakubiv, Dumbravanu, Eklu, Zanchetta, Lovisa, Brandi, Baldan. All.: Carboni.

Arbitro: Canci (sezione di Carrara).

Ammoniti: 21′ Nannini(L); 33′ Picchi(L); 36′ Rinaldi(I); 36′ Bensaja(L).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI IMOLESE LUCCHESE (da Eleven Sports)



