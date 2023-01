Video/ imolese Lucchese (0-2) gol ed highlights: Alagna e Mastalli per il +3!

Video Imolese Lucchese che non ha nemmeno il tempo di iniziare che subito il direttore di gara indica il centrocampo con il braccio. Vantaggio di Alagna con un tap-in sotto porta dopo la punizione del solito Bianchimano che non è stata respinta al meglio dal portiere di casa Rossi che non è sicuramente esente da colpe. Ci prova a rispondere l’Imolese con le offensive che partono da Zanon e poi con Simeri inizia a scaldare il piede con uno dei suoi tiri che però non inquadra la porta. Ben 3 cartellini gialli con Quirini, il primo in assoluto, per la Lucchese e le risposte in cartellini della squadra di casa con De Vito e Bensaja nel giro di tre minuti poco prima della fine del primo tempo, terminato con il duplice fischio.

Secondo tempo della Lucchese in controllo con l’Imolese che non riesce a recuperare lo svantaggio iniziale dopo il gol preso nei primissimi minuti del primo tempo. Ci prova Simeri, arrivato da poco dal Bari, ma non trova la porta con il portiere, comunque, in posizione. Imolese che non trova il pari ed allora decide di chiuderla Mastalli con la rete dello 0-2 che chiude la gara con la vittoria della formazione toscana.

VIDEO IMOLESE LUCCHESE: IL TABELLINO

Imolese: Rossi, Serpe, Paponi (35′ s.t. Annan), Eguelfi (35′ s.t. Agyemang), De Vito, Zanon (29′ s.t. Antognoni), Zanini, Cerretti, Castellano (11′ s.t. Faggi), Bensaja, Simeri. A disp.: Adorni, Molla, Capozzi, Faggi, Rocchi, Agyemang, Milani, Antognoni, Macario, Bertaso, Annan. All.: Anastasi.

Lucchese: Cucchietti, Alagna, Bachini, Tiritiello, Rizzo Pinna (45′ s.t. Ferro), Bianchimano (22′ s.t. Romero), Quirini (22′ s.t. Merletti), Franco, Bruzzaniti, Visconti (40′ s.t. D’Alena), Mastalli (45′ s.t. D’Ancona). A disp.: Galletti, Labozzetta, Ferro, Tumbarello, Romero, D’Ancona, D’Alena, Merletti, Camaiani, Di Quinzio, Ravasio. All.: Maraia.

Arbitro: Sig. Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo.

Reti: 5′ p.t. Alagna, 33′ s.t. Mastalli.

Ammonizioni: Quirini, De Vito, Castellano, Zanon.

