Video incidente partenza Formula 1 GP Ungheria 2021/ Out Bottas, Leclerc, Perez e…

Maxi-incidente in occasione della partenza del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, undicesima tappa del Mondiale 2021 in corso di svolgimento oggi, domenica 1° agosto 2021. Subito, in apertura di gara, si è registrato un sinistro capace di coinvolgere numerose monoposto, estromettendo dalla contesa in landa magiara numerose monoposto candidate a recitare ruoli da protagoniste assolute: si tratta delle macchine di Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Sergio Perez e Lance Stroll. Tutti i piloti citati sono stati costretti a ritirarsi dalla kermesse e, al terzo giro, in seguito all’ingresso della safety car, è scattata la bandiera rossa, con Lewis Hamilton momentaneamente in testa.

Una scelta che la direzione corsa ha inteso assumere per consentire la rimozione dei numerosi detriti presenti sul circuito. Una situazione di cui ha approfittato il ferrarista Carlos Sainz, quarto dopo il primo giro. All’Hungaroring è stato coinvolto nell’impatto iniziale anche Max Verstappen, che è riuscito tuttavia a proseguire la gara, nonostante la sua vettura fosse visibilmente danneggiata. Determinante la sospensione momentanea della competizione, che ha consentito ai meccanici di intervenire e riequilibrare il mezzo.

INCIDENTE FORMULA UNO GP D’UNGHERIA 2021, VIDEO: SCONTRO ALLA PARTENZA

Dopo l’incidente alla partenza del GP d’Ungheria di Formula Uno, la corsa è ripresa dopo circa quindici minuti, con gli steward in servizio presso il circuito che hanno ostentato grande rapidità nella rimozione dei resti delle monoposto coinvolte nell’impatto, aggiustando contemporaneamente le barriere laterali, danneggiate dai vari impatti.

Il Gran Premio ungherese è poi ripreso con un altro scenario totalmente inedito, ovvero un solo pilota in griglia: gli altri si trovavano infatti tutti ai box a cambiare le gomme. A seguito di una strategia sbagliata in casa Mercedes, Hamilton si è trovato all’ultimo posto dopo il pit stop.

