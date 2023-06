Video/ Inghilterra Germania U21 (2-0) gol e highlights: decidono Archer ed Elliott (Europei 2023)

VIDEO INGHILTERRA GERMANIA U21 (2-0): TEDESCHI ELIMINATI

L’Inghilterra supera in scioltezza la Germania e chiude al primo posto il girone C degli Europei Under 21. La compagine inglese già era matematicamente qualificata e con le reti di Archer ed Elliott ha eliminato la deludentissima compagine tedesca. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Archer! Inghilterra avanti dopo appena quattro minuti di gara! Ramsey serve il compagno di squadra che in area la piazza nell’angolino.

Ricordiamo che l’Inghilterra è già qualificata ai quarti, con questo risultato Germania fuori. Vagnoman si ferma per infortunio, al suo posto entra Fischer. Archer serve Ramsey in area, il tiro viene respinto bene dal portiere avversario. Elliott! Raddoppia l’Inghiterra! Contropiede della compagine guidata da Lee Carsley, la sfera arriva ad Elliott che in area non fallisce il raddoppio, Germania che sembra al tappeto. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO INGHILTERRA GERMANIA U21: IL SECONDO TEMPO

Palla in area per Elliott che ha l’occasione per il tris, il portiere avversario gli dice di no. Palmer calcia da fuori area, conclusione respinta. Germania che sta riprovando a riaprirla ma i tedeschi sembrano ormai rassegnati alla sconfitta e all’eliminazione dal torneo. Elliott per Palmer in area, salva il portiere avversario.

Gordon calcia da fuori area, palla ampiamente fuori dallo specchio della porta. Stiller ci prova da punizione ma non trova la porta. Ancora Stiller per il gol della bandiera, palla fuori. Termina un match senza storia, Inghilterra ai quarti a punteggio pieno nel gruppo C e Germania, campione uscente, incredibilmente eliminata.

