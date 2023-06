DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA U21/ Video streaming tv: spicca un 4-0 in finale nel 2009 (Europei 2023)

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA U21: I TESTA A TESTA

Sono tanti i precedenti della diretta di Inghilterra Germania U21, che possiamo definire una classica anche a questo livello del calcio giovanile. Le ultime due partite, rispettivamente nel marzo 2019 e settembre 2022, sono amichevoli con una vittoria a testa; la più recente, disputata a Bramall Lane (Sheffield) aveva registrato il successo dei tre leoni con i gol di Folarin Balogun, Conor Gallagher e Cole Palmer a rimontare l’iniziale vantaggio tedesco di Felix Nmecha. È poi curioso notare due incroci agli Europei: la finale del 2009, rimasta storica per la composizione della rosa della Germania, e la semifinale di otto più tardi.

Due vittorie della Germania, la seconda ai rigori dopo le reti di Davie Selke, Demarai Gray, Tammy Abraham e Felix Platte; errori decisivi di Abraham e Nathan Redmond, con due parate di Julian Pollersbeck. La finale del 2009 era invece finita 4-0: a segno Gonzalo Castro, Mesut Ozil e Sandro Wagner con una doppietta. Altri giocatori di quella Germania? Manuel Neuer, Benedikt Howedes, Jerome Boateng, Mats Hummels – impiegato davanti alla difesa – Sami Khedira (che era il capitano), giocatori che poi avrebbero vinto il Mondiale del 2014. In generale nelle ultime dieci partite abbiamo cinque vittorie della Germania e quattro dell’Inghilterra, con un solo pareggio. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA INGHILTERRA GERMANIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inghilterra Germania U21 viene trasmessa su Rai Sport: è questa infatti una delle partite che per gli Europei U21 2023 sono fornite dalla televisione di stato, l’appuntamento è al canale 57 del vostro telecomando e ovviamente, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere a Inghilterra Germania U21 anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e ha una doppia opzione, perché si può visitare il sito di Rai Play oppure installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI INGHILTERRA GERMANIA U21 SU RAIPLAY

INGHILTERRA GERMANIA U21: UNA GRANDE CLASSICA!

Inghilterra Germania U21, partita diretta dall’arbitro azero Aliyar Aghayev, va in scena alle ore 18:00 di mercoledì 28 giugno presso la Batumi Arena: si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo C degli Europei Under 21 2023, una grande classica tra due nazionali che affrontano un contesto opposto. L’Inghilterra è già qualificata ai quarti, e certa del primo posto nel girone: potrà dunque giocare questo match senza alcuna tensione e mandando in campo le seconde linee in attesa che arrivi la fase ad eliminazione diretta, nella quale bisognerà veramente confermarsi nella consapevolezza di potersi andare a prendere il titolo.

La Germania, clamorosamente, è quasi eliminata: avendo fatto un punto in due partite, i campioni in carica possono solo sperare di vincere ma allo stesso tempo la Repubblica Ceca dovrà perdere con un risultato che mantenga la differenza reti a favore nei confronti di Israele. Dunque per i tedeschi il contesto è davvero da ultima spiaggia; vedremo però quello che succederà nella diretta di Inghilterra Germania U21, adesso aspettando che la partita prenda il via possiamo fare le nostre rapide considerazioni circa le scelte che saranno operate dai due CT, andando a leggere insieme le probabili formazioni a Batumi.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA U21

Con qualificazione e primato in tasca, Lee Carsley potrebbe affrontare Inghilterra Germania U21 con le seconde linee: a cominciare dal portiere, che potrebbe essere Griffiths, e passando a una difesa con Branthwaite e Charlie Cresswell centrali con Garner e Luke Thomas schierati come terzini. A centrocampo ecco invece Skipp e Angel Gomes, o Jacob Ramsey; sulle corsie laterali possiamo pensare a Madueke e Harvey Elliott, mentre a formare la coppia in attacco potrebbero essere Archer e Gordon con Gibbs-White che avrebbe eventualmente un turno di riposo. La Germania di Antonio Di Salvo si gioca tutto: nel 4-3-1-2 qualcosa potrebbe cambiare, noi puntiamo su una difesa con Vagnoman, Bisseck, Matriciani e Netz schierati da destra a sinistra, in porta confermato Atubolu mentre in mezzo al campo Martel potrebbe prendere il posto di uno tra Krauss e Keitel, operando come perno davanti alla difesa. Conferma per Stiller; per quanto riguarda la trequarti, possiamo pensare che Huseinbasic sia ancora titolare ma attenzione alla candidatura di Weisshaupt e Alidou; Weiper invece potrebbe sostituire Schade o Ngankam nel tamde offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Inghilterra Germania U21, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria dei tre leoni vi farebbe guadagnare 2,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,45 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria della nazionale tedesca, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,45 volte la vostra giocata.











