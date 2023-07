Video/ Inghilterra Portogallo U21 (1-0): Gordon strappa il pass per la semifinale (Europei 2023)

Video Inghilterra Portogallo U21 che evidenzia nel primo tempo una grossissima occasione per la formazione iberica. L’occasione più importante capita nei piedi del giocatore in maglia numero 7 Neto. Il calciatore trova la conclusione sul primo palo ma trova un super intervento da parte dell’estremo difensore inglese che nega quindi il vantaggio al Portogallo. Inghilterra che invece aveva trovato buone occasioni nei primi 10 minuti di gioco. Azione insistita da parte l’Inghilterra che però non calcia nonostante le molteplici possibilità di trovare la porta. Inghilterra che tenta di cercare l’assist migliore per mettere i compagni delle possibilità di trovare la porta senza però riuscire a calciare con la difesa portoghese che chiude egregiamente.

Vantaggio Inghilterra che sblocca il risultato al termine di una azione corale. Gli inglesi costruiscono in area di rigore portoghese e l’inserimento è perfetto con il pallone a rimorchio dove arriva Gordon che con l’interno collo destro non sbaglia, portando i suoi in vantaggio. Secondo tempo che racconta una cambiamento dei domini con il Portogallo, trascinato da Conceicao, che tiene bene il campo. Bernardo è pericoloso, così come Conceicao che costa il giallo a Aarons. Portogallo che va vicinissimo al gol con la traversa che nega la gioia a Araujo dopo un avvitamento perfetto di testa. Inghilterra che dopo 6 minuti di recupero, vola in semifinale.

VIDEO INGHILTERRA PORTOGALLO U21: IL TABELLINO

INGHILTERRA U21: Smith Rowe E., Johnson B., Palmer C., Skipp O., Trafford J. (Portiere), Aarons M. (dal 28′ st Johnson B.), Garner J., Harwood-Bellis T., Colwill L., Jones C., Ramsey J. (dal 22′ st Smith Rowe E.), Gomes A. (dal 35′ st Skipp O.), Gibbs-White M., Gordon A., Madueke N. (dal 29′ st Palmer C.). A disposizione: Archer C., Branthwaite J., Cresswell C., Doyle T., Griffiths J. (Portiere), Rushworth C. (Portiere), Thomas L. Allenatore: Carsley L..

PORTOGALLO U21: Bernardo P., Araujo H., Moreira D., Vitinha, Biai C. (Portiere), Ze Carlos, Penetra, Amaro A., Tavares N., Neves J., Dantas T., Costa S. (dal 1′ st Bernardo P.), Conceicao F. (dal 41′ st Moreira D.), Silva F. (dal 20′ st Araujo H.), Neto P. (dal 45′ st Vitinha). A disposizione: Almeida A., Araujo T., Lelo L., Meixedo F. (Portiere), Soares S. (Portiere), Sousa A., Sousa V., Vital B. Allenatore: Rui Jorge.

Reti: al 34′ pt Gordon A. (Inghilterra U21) .

Ammonizioni: al 6′ st Aarons M. (Inghilterra U21), al 35′ st Johnson B. (Inghilterra U21), al 40′ st Trafford J. (Inghilterra U21) al 38′ st Ze Carlos (Portogallo U21).

