Video/ Inghilterra Ucraina (2-0) gol e highlights: Kane e Saka per l’uno-due!

Wembley riabbraccia l’Inghilterra reduce dal successo contro l’Italia nella giornata inaugurale della fase di qualificazione a Euro 2024. Quella contro l’Ucraina non può essere una partita qualsiasi, visto il momento storico e il sostegno che il Regno Unito sta fornendo a Zelensky per fronteggiare l’invasione russa. Prima del calcio d’inizio i giocatori delle due nazionali hanno posato con la bandiera della pace, altro momento toccante quando è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare George Cohen, uno degli eroi del 1966, che si è spento lo scorso 23 dicembre all’età di 83 anni. La partita in sè non ha regalato grandi emozioni, la nazionale dei Tre Leoni si è rivelata troppo forte per gli uomini di Rotan che reggono per quasi un tempo, ma a ridosso dell’intervallo capitolano per due volte e consegnano i tre punti agli avversari che restano così a punteggio pieno nel gruppo C, davanti alla Macedonia del Nord e agli azzurri vittoriosi a Malta. Molto probabilmente i ragazzi di Mancini si giocheranno il secondo posto proprio con gli ucraini e coloro che gli hanno impedito di strappare il pass per Qatar 2022.

La gara si apre con il violento scontro tra Malinovskyi e Chilwell, ad avere la peggio è l’ex-attaccante dell’Atalanta (che ora gioca nell’Olympique Marsiglia) che rimane a terra dolorante e viene aiutato dallo staff medico che gli presta immediatamente i primi soccorsi e lo rimette in piedi. Con il passare dei minuti i padroni di casa aumentano i giri del motore, Kane comincia a prendere le misure all’area di rigore dell’Ucraina ed entra in contatto con Svatok, per l’arbitro olandese Gözübüyük – il cui cognome tradisce malcelate origini turche – non c’è nulla e fa proseguire. Dopo aver rischiato grosso al quarto d’ora con Yaremchuk che si era divorato il gol dell’ 1 a 0 – il centravanti del Club Bruges era comunque in fuorigioco – l’Inghilterra prende definitivamente il comando delle azioni e a una manciata di minuti dall’intervallo passa in vantaggio grazie al 55^ gol in nazionale dello stesso Kane che non lascia scampo all’incolpevole Trubin, sfruttando magnificamente l’assist confezionato da Saka. Che poco dopo si mette in proprio e firma la rete del raddoppio. Nella ripresa il tris non arriva solamente perché Bellingham, Gallagher e Maguire non sono abbastanza precisi davanti alla porta, a risultato acquisito Southgate ne approfitta per far esordire Toney, trascinatore del Brentford e terzo miglior marcatore della Premier League, solamente Kane e Håland hanno segnato più di lui in questo campionato. Una giornata che il nativo di Northampton – classe 1996 – non dimenticherà facilmente. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI INGHILTERRA UCRAINA (da skysport.it)

VIDEO INGHILTERRA UCRAINA 2-0, IL TABELLINO

INGHILTERRA-UCRAINA 2-0 (2-0)

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Bellingham (85’ Gallagher), Henderson, Rice; Saka, Kane (81’ Toney), Maddison (85’ Grealish). All. Gareth Southgate.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Karavaev (61’ Buyalskiy), Svatok, Matviyenko, Mykolenko (61’ Sobol); Sudakov, Stepanenko (90’ Konoplianka), Zinchenko; Malinovskyi, Yaremchuk (74’ Dovbyk), Mudryk (61’ Tsygankov). All. Ruslan Rotan.

ARBITRO: Serdar Gözübüyük (NED).

AMMONITI: 69’ Malinovskyi (U).

RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 37’ Kane (I), 40’ Saka (I).

