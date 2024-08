VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER AL-ITTIHAD: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium l’Al-Ittihad si impone sull’Inter per 2 a 0 nella penultima amichevole estiva dei lombardi come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i nerazzurri s affacciano in avanti sparando alto al 7′ con uno spunto impreciso di Calhanoglu ed il tiro di Thuram viene al murato al 9′, quando la conclusione di Correa viene intercettata sulla linea di porta dall’estremo difensore avversario.

I sauditi cominciano a farsi vedere al 17′ con una giocata fuori misura di Benzema ed è il suo compagno Diaby a spezzare l’equilibrio con il gol siglato al 25′ su assist di Aouar. Il tecnico Blanc si vede costretto a sostituire l’ex laziale Luiz Felipe con Al Ghamdi già al 28′ a causa di un infortunio e Benzema non migliora la sua mira al 38′. Nel secondo tempo è proprio Diaby a firmare la rete del raddoppio immediato intorno al 47′ approfittando di un errore commesso da Bastoni e raccogliendo il pallone parato da Sommer sul tiro di Aouar. Mister Inzaghi attinge forze fresche dalla panchina poco oltre l’ora di gioco e Correa spreca un’altra chance al 64′.

Nel finale nè Dumfries al 66′ nè soprattutto Carlos Augusto nel recupero trovano il colpaccio mancando un paio di occasioni molto più che interessanti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Turrini, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, dall’altro. L’Inter tornerà in campo per sfidare in amichevole il Chelsea domenica 11 agosto prima di iniziare il campionato il 17 agosto al Ferraris in casa del Genoa.

