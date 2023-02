Video/ Inter Atalanta (1-0) gol e highlights: il guizzo di Darmian vale la semifinale

VIDEO INTER ATALANTA: DARMIAN MATCH-WINNER

Video Inter Atalanta, gol e highlights del quarto di finale di Coppa Italia tra i meneghini e gli orobici terminato con il massimo risultato con il minimo sforzo in termini di reti da parte della squadra padrona di casa. La spinta di San Siro, incessante dal primo all’ultimo secondo, ha reso ancora più bello il successo da parte degli uomini di Simone Inzaghi, capaci di risolvere una partita delicata con il gol di Darmian meritando ampiamente la qualificazione in semifinale. Risultato come detto giusto per quanto visto in campo, sin dalle prime battute l’atteggiamento dell’Inter era parso ben più convinto e convincente rispetto ad un Atalanta molto ben organizzata difensivamente, ma al tempo stesso poco pericolosa.

Infatti è la squadra milanese che nel primo tempo colleziona più occasioni con la conclusione dell’ex Gosens respinta dal muro orobici, il tiro da fuori di Barella bloccato da Musso e infine il palo colpito da Calhanoglu sul finire di primo tempo. Per l’Atalanta da segnalare solamente il colpo di testa da ottima posizione di Zapata a lato. Nella ripresa cresce l’Inter, la Dea con gli ingressi di Lookman e Hojlund sembrava organizzare una partita più offensiva ma nel bel mezzo del secondo tempo il lampo di Darmian spezza l’equilibrio: un fendente sulla sinistra incrociato che trafigge Musso e fa esplodere San Siro. I minuti finali, al contrario di quanto ci si aspettava visti anche i cambi, non hanno visto un Atalanta abbastanza desiderosa di pareggiare, complice anche una prestazione difensiva egregia da parte dell’Inter nonostante l’assenza di Skriniar, relegato in panchina dopo l’ormai ufficioso passaggio al Paris Saint-Germain e le parole di resa di Beppe Marotta. Tornando al campo, i meneghini si appresteranno a giocarsi il penultimo atto con la speranza di raggiungere la finale, già conquistata e vinta la scorsa stagione.

VIDEO INTER ATALANTA: DE VRIJ-ACERBI AL TOP, DELUDE ZAPATA

Video Inter Atalanta, gol e highlights del match di San Siro vinto dai padroni di casa con Matteo Darmian migliore in campo. La rete già di per sé vale il prezzo del biglietto per bellezza, efficacia e soprattutto importanza visto che la conclusione che ha beffato Musso è valsa la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Ma c’è molto di più nella prestazione dell’ex Torino e Parma, sempre al posto giusto nel momento giusto e a mani basse tra i giocatori più funzionali dell’intera Serie A. Non c’entra il ruolo che andrà a ricoprire, Darmian lo impegnerà sempre col massimo dei risultati. Da applausi anche le prestazioni di Acerbi, bravo non solo in difesa ma pure quando è stato chiamato a condurre il gioco dalle retrovie, e di De Vrij che ha azzerato la pericolosità di Duvan Zapata dal primo fino all’ultimo minuto di gioco del colombiano, facendo successivamente buona gara in linea generale.

Parentesi doverosa su Zapata: la scelta di Gasperini di schierarlo titolare non l’ha premiato e la sostituzione prima dell’ora di gioco è la fotografia della prestazione scialba dell’ex Udinese. Ma l’attaccante non è stata l’unica nota dolente di una squadra non all’altezza della situazione. La confusione di Pasalic, gli errori di Maehle, la poca incisività di Boga e un Hateboer in difficoltà racconta di un match interpretato bene nelle intenzioni, ma male a lungo andare nell’effettiva resa.

VIDEO INTER ATALANTA, IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-0

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries (77′ D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (71′ Asllani), Mkhitaryan, Gosens (71′ Dimarco); Lukaku (71′ Dzeko), Lautaro Martinez (85′ Correa). A disp. Cordaz, Botis, Gagliardini, Bellanova, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Bastoni. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini (72′ Soppy); Hateboer (67′ Ederson), de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (54′ Lookman), Boga (67′ Muriel); Zapata (54′ Hojlund). A disp. Rossi, Sportiello, Okoli, Ruggeri, Vorlicky, Demiral. All. Gasperini

MARCATORE: 57′ Darmian

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Gosens (I), Lautaro Martinez (I), Soppy (A), Correa (I), Onana (I).

