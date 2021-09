Video/ Inter Bologna (6-1) highlights e gol: che ruggito nerazzurro!

L’Inter asfalta il Bologna nella quarta giornata di serie A. I nerazzurri siglano con Lautaro Martinez, Skriniar, Barella, Vecino e Dzeko, doppietta per il centravanti bosniaco. L’unica gioia dei felsinei in un match da dimenticare è per Theate, gol all’esordio. Andiamo a rivivere tutte le emozioni di un match a senso unico. Barella prende un colpo, il centrocampista riesce a proseguire. Handanovic prova a servire Lautaro Martinez che viene anticipato però da Bonifazi. Lautaro Martinez! La sblocca dopo appena sei minuti di gioco l’Inter! Azione in contropiede guidata da Dumfries, sfera messa in mezzo per l’attaccante argentino che supera Skorupski. Per l’esterno ex PSV arriva il primo assist stagionale. Handanovic rischia con una giocata dal basso ma per suo fortuna riesce a trovare Brozovic. Gara subito in discesa per l’Inter.

Il Bologna prova intanto ad alzare il baricentro per mettere pressione all’Inter, un inizio subito difficile per la compagine ospite. Sansone serve Soriano da ottima posizione, il sinistro trova la grande risposta di Handanovic. De Silvestri ferma con le cattive Correa e si becca il giallo. Molto attivo Dumfries in questa prima parte di gara, buoni segnali da parte dell’ex Psv. Si ferma Correa dopo il brutto colpo preso da De Silvestri, da capire se potrà continuare. Zoppica l’argentino, pronto Dzeko ad entrare. Deve uscire Correa, entra Dzeko. Skriniar! Raddoppia l’Inter! Dimarco mette un bellissimo pallone sulla testa del difensore che di testa la mette alle spalle di Skorupski. Siamo giunti alla mezzora di gioco con l’Inter già avanti di due reti. Barella! Bologna che prende la terza dopo tre minuti dal gol di Skriniar! Azione di contropiede con la sfera messa in mezzo da Dumfries e sporcata da De Silvestri, Barella con il piatto chiude il match. La prima frazione termina con l’Inter avanti per tre reti a zero sul Bologna.

VIDEO INTER BOLOGNA, SECONDO TEMPO

Hickey dalla lunga distanza non trova la porta. Altra ghiotta occasione per l’Inter! Dumfries supera il diretto avversario e serve all’argentino la palla del raddoppio. L’attaccante trova la traversa! Bologna che non riesce ad arginare i nerazzurri. Botta di Brozovic che trova la parata di Skorupski, arriva Lautaro Martinz che la mette fuori. Vecino! Arriva il poker dell’Inter! Barella apre per Dimarco che a sua volta apparecchia per Dumfries, la sfera viene colpita male ma diventa l’assist vincente per Vecino, Bologna al tappeto. Dzeko! L’Inter mette dentro la rete del cinque a zero! Barella imbuca per Dzeko, velo di Lautaro Martinez per il pokerissimo dei nerazzurri, affonda il Bologna. La compagine felsinea davvero imbarazzante fino ad ora. Simone Inzaghi che inizia ora a far ruotare i suoi giocatori in vista dei prossimi impegni. Ancora in gol l’Inter con Dzeko! Piove a dirotto sul Bologna. Il nuovo entrato Sanchez serve l’ex Roma che, causa il posizionamento sbagliato di Medel, si trova in posizione regolare e rende il passivo ancora più severo. Meno di quindici minuti alla fine di una gara che ormai non ha più nulla da dire. Dzeko pesca Dumfries in area, finta e tiro che sfiora il palo. Per il Bologna una sconfitta davvero pesantissima, la compagine felsinea non è mai entrata in partita. Dijks ferma Dumfries con le cattive e si becca il giallo. Dimarco calcia in area e per un soffio non trova il settimo gol! Theate! Arriva il gol della bandiera per il Bologna! Azione personale di Barrow che la mette in mezzo e trova il tocco vincente di testa del difensore. Rete all’esordio per lui. Termina il match, l’Inter asfalta il Bologna per sei reti ad uno.

IL TABELLINO

RETI: 5′ Lautaro Martinez 29′ Skriniar 34′ Barella 54′ Vecino 62′ Dzeko 86′ Theate.

INTER (3-5-2) Handanovic Skriniar De Vrij Bastoni Dumfries Barella Brozovic Vecino Dimarco Lautaro Correa. A disp. Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, D’Ambrosio, Darmian, Satriano All.Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Arnautovic. A disp. Bardi, Binks, Soumaro, Theate, Orsolini, Mbaye, Santander, Van Hooijdonk, Dijks, Vignato, Amey, Barrow. All.Mihajlovic

ARBITRO: Ayroldi.

AMMONIZIONI: 22′ De Silvestri 36′ Hickey 82′ Dijks

