VIDEO/ Inter Crotone (risultato 6-0) gol e highlights: Calhanoglu detta legge

Basta vedere il video di Inter-Crotone per capire che la squadra di Simone Inzaghi sta crescendo a sua immagine e somiglianza. Goleada interista con un Hakan Calhanoglu sopra le righe. Questo il verdetto dell’amichevole al Suning Training Center, con l’Inter che ha travolto il Crotone con un eloquente 6-0. Al 5′ prima grande giocata di Calhanoglu che cerca la verticalizzazione per Nainggolan, che non arriva al tiro contrastato. Al 10′ i nerazzurri passano in vantaggio: Satriano svetta di testa su cross da calcio d’angolo, sbloccando il risultato e confermandosi grande protagonista dell’estate interista.

Il raddoppio degli uomini di Simone Inzaghi si concretizza al 22′, è ancora Calhanoglu a ispirare e a trovare stavolta il corridoio sulla destra per Dimarco, che avanza palla al piede e infila Festa sul primo palo. Al 33′ palo di Pinamonti a Festa battuto, con i nerazzurri davvero vicinissimi al poker. A inizio secondo tempo c’è l’ingresso in campo più atteso tra le fila nerazzurre, quello di Romelu Lukaku che prende il posto di Satriano, mentre Nainggolan e Kolarov lasciano spazio a Sensi e Ranocchia. All’11′ c’è comunque spazio per il 4-0 che viene firmato da Pinamonti, bravo a sfruttare ancora un assist di un incontenibile Calhanoglu. Al 14′ del secondo tempo arriva il gol del 5-0 firmato da Stefano Sensi, che sfrutta un rimpallo favorevole e non sbaglia a tu per tu con il portiere avversario. A stretto giro di tempo arriva anche il sesto gol firmato da Marcelo Brozovic, che ha ricevuto palla da Lukaku a sua volta innescato da Sensi al 19′. Si chiude a ritmi bassi ma l’impressione fornita dall’Inter è stata davvero eccellente.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Simone Inzaghi non può che archiviare positivamente la goleada rifilata dall’Inter al Crotone: “Sono soddisfatto, la squadra ha fatto un’ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i problemi fisici che hanno accusato ieri Gagliardini e D’Ambrosio, ma sono felice per quanto fatto finora. L’abbiamo preso per questo, ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi compagni. Abbiamo preso subito le misure ai nostri avversari e siamo riusciti a sviluppare un ottimo gioco. È un ragazzo interessante, che ci dà dentro ogni giorno. Si sta meritando allenamento dopo allenamento il minutaggio che ha sul campo. Abbiamo appena ritrovato Perisic e Vecino, lunedì arriveranno anche Barella, Bastoni e Lautaro. Finalmente saremo al completo e potremo lavorare tutti insieme. Sarà bello”.

Nonostante i 6 gol incassati dal Crotone, il tecnico Francesco Modesto non fa drammi: “Dopo 20 giorni di allenamenti è stato importante sfidare l’Inter, ci siamo confrontati con grandi campioni che hanno vinto lo Scudetto. Abbiamo dovuto curare più la fase difensiva, ma in certe fasi i ragazzi mi sono piaciuti. Mondonico ha avuto un brutto taglio, gli andranno applicati punti. Speriamo possa guarire presto. Contro giocatori del genere cerchi di essere molto preciso, anche gli attaccanti hanno lavorato bene in fase di non possesso. Dobbiamo lavorare tanto e essere pronti già per la gara di Coppa Italia e le prime uscite stagionali, in attesa anche di qualche innesto.”

