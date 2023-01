VIDEO/ Inter Empoli (risultato 0-1) gol e highlights. Baldanzi gela San Siro

VIDEO INTER EMPOLI (0-1): NERAZZURRI KO A SAN SIRO!

L’Empoli torna a vincere dopo 19 anni a San Siro in campionato e fa scivolare l’Inter a 13 punti dal primo posto, oltre a rendere ufficiale l’aggancio della Roma al terzo, in attesa di un Lazio-Milan che potrebbe ancor più ingarbugliare la situazione di classifica per i nerazzurri. L’Empoli parte a buon ritmo, al 12′ chance per Cambiaghi che brucia Bastoni e conclude in diagonale costringendo Onana alla deviazione in angolo, al 17′ ancora toscani vicini al vantaggio con Caputo che controlla in area nerazzurra servito da Bandinelli ma calcia a lato a causa di una deviazione.

Al 20′ si scuote l’Inter con un gran sinistro di Dimarco che trova però la pronta risposta di Vicario. Al 25′ viene ammonito Skriniar per un fallo su Ebuehi. Finisce sul fondo un tentativo di Henderson, quindi un intervento falloso su Barella costa il cartellino giallo anche a Akpa Akpro. Al 32′ Lautaro Martinez chiuso al momento del tiro in area, quindi ammonito anche Henderson per un fallo su Mkhitaryan. Match molto nervoso e ne fa le spese Skriniar che al 40′ rimedia la seconda ammonizione per un colpo su gioco aereo a Caputo, lasciando l’Inter in dieci uomini.

VIDEO INTER EMPOLI: IL SECONDO TEMPO

Un cambio per parte all’intervallo: l’Empoli inizia il secondo tempo con Haas in campo al posto di Akpa Akpro, nell’Inter c’è Bellanova al posto di Correa. Al 6′ intervento provvidenziale per l’Inter di Darmian che anticipa Caputo solo a centro area su cross di Cambiaghi, che al 13′ riesce a ispirare Bajrami, la cui conclusione in diagonale viene però neutralizzata da Onana. Al 17′ ottimo anticipo di De Vrij che rimedia su un pericoloso filtrante in area di Bajrami per Caputo, mentre al 19′ Baldanzi sostituisce Cambiaghi. Proprio il neo entrato sblocca il risultato al 21′: Baldanzi controlla su invito di Bajrami, entra in area e conclude però centralmente, con Onana che non riesce però a trattenere una conclusione non irresistibile. A nulla servono gli ultimi assalti interisti, al 32′ della ripresa De Vrij vicinissimo al pareggio con un colpo di testa che va a sbattere sulla traversa, quindi occasione anche per Gosens che gira alle stelle al volo di sinistro dall’interno dell’area di rigore. Nel recupero l’Empoli difende e riparte bene e si prende una vittoria storica.

VIDEO INTER EMPOLI: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Per Simone Inzaghi l’Inter non deve drammatizzare troppo la classica serata storta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Non è stata una delle nostre migliori serate, ma l’inferiorità numerica ci ha chiaramente penalizzati: l’Empoli stava correndo tantissimo, in undici contro undici sarebbe potuto cambiare qualcosa. Nel secondo tempo, quando sembrava che stessimo tenendo le distanze, abbiamo preso un gol in ripartenza a causa della troppa generosità e della voglia di fare. Una doppia ammonizione in casa al 40′ non mi era mai capitata in tutti questi anni che alleno.

Skriniar lo vedo sempre tranquillo, ma so che c’è una fase di stallo per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. La società sta lavorando con lui e con gli altri giocatori in scadenza. I festeggiamenti per la Supercoppa sono stati molto ristretti, ci siamo allenati appena rientrati in Italia. Sapevamo di trovare un avversario di valore. In parità numerica, probabilmente sarebbe stata una partita diversa: anche con la traversa nel finale si è capito che non sarebbe stata una serata fortunatissima per l’Inter“.

Paolo Zanetti parla comprensibilmente di vittoria memorabile per l’Empoli: “Non dobbiamo fare questo errore, abbiamo fatto un girone di andata stratosferico ed è inutile negarlo. Nessuno immaginava che l’Empoli potesse essere qui, ma dobbiamo difendere il margine che abbiamo conquistato. La mentalità umile è il nostro segreto, poi se a marzo aprile saremo bravi e saremo in questa posizione forse potremo pensare a qualcosa. Ora difendiamo il margine creato con tanto lavoro.

Alla fine l’Inter in attacco li ha messi dentro tutti, tant’è che ho dovuto mettere un difensore per contenerli, lavorare contro Lautaro, Dzeko e Lukaku diventa complicato. Potevamo chiudere la partita, oggi credo che sia stata una vittoria memorabile per noi. È un sogno venire a vincere qui, anche a livello personale, è una cosa che un allenatore giovane che quando inizia questo mestiere si pone come obiettivo. La prima mezz’ora abbiamo fatto comunque una partita importante, oggi i giocatori sono venuti qui senza paura, provando a giocare e a imporre il gioco contro una squadra forte“.

