Video/ Inter Fiorentina (0-0), gol e highlights: due pali ma nessun gol (Serie A)

Il secondo posto sembra non alimentare i sogni dell’Inter. Che contro la Fiorentina può recriminare per due legni colpiti, ma soprattutto nel secondo tempo gli uomini di Conte rischiano anche di incassare lo svantaggio in contropiede. I nerazzurri partono bene, al 18′ grandissima occasione da gol con Eriksen che pesca Lukaku tutto solo in area di rigore avversaria, ma il colpo di testa del belga si stampa sul palo a Terracciano battuto. Tegola per Conte al 23′: problema al ginocchio sinistro per Stefan De Vrij che viene sostituito da Andrea Ranocchia, sospetta distorsione per l’olandese. La Fiorentina si fa vedere con la fantasia di Ribery, ma nel secondo tempo è ancora l’Inter a cogliere un legno, Terracciano devia infatti sul palo un’insidiosa conclusione di Alexis Sanchez. L’Inter fatica a carburare e Castrovilli spreca una palla d’oro servita a centro area da Ribery. Conte prova a cambiare faccia ai suoi inserendo Lautaro Martinez, Bastoni e Moses ma nel finale sono Federico Chiesa e Kouamé a impappinarsi in area interista e a mancare il contropiede del ko. Si chiude con un colpo di testa di Lautaro docile tra le braccia di Terracciano, serata sicuramente non memorabile per l’Inter, la Fiorentina si conferma invece in grande crescita.

VIDEO INTER FIORENTINA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Le dichiarazioni dei tecnici a Sky Sport. Antonio Conte non è preoccupato, una volta raggiunta la Champions League, che l’Inter non riesca ad ottenere il secondo posto: “Se arrivi secondo sei il primo dei perdenti. C’è chi si accontenta di questo, ma per me non ha alcun significato. Onoreremo il resto del campionato, anche perché in maniera onesta andremo a giocare contro squadre che hanno ancora obiettivi. L’Inter ha sempre cercato di fare la gara dal primo minuto, bravo il loro portiere e anche tanta sfortuna. Abbiamo giocato con intensità, la Fiorentina non so se sia venuta per difendersi, ma dispiace per lo sforzo prodotto. I ragazzi volevano vincerla. Qualche volta semini poco e prendi tanto, altre volte succede il contrario“. Per Giuseppe Iachini la Fiorentina avrebbe potuto anche vincere la partita: “Siamo venuti qui dopo tre giorni di partite intense, all’inizio eravamo un po’ frenati sul piano della gamba. Poi siamo andati avanti in crescendo, affrontavamo una grande squadra come l’Inter, organizzata e con qualità. Abbiamo tenuto il campo: nel primo tempo dovevamo palleggiare un po’ meglio in qualche circostanza, però nella ripresa siamo cresciuti molto. È stata una partita aperta, che poteva finire con qualsiasi risultato, c’è un po’ di rammarico perché negli ultimi minuti abbiamo avuto qualche occasione da poter concretizzare.”

VIDEO INTER FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS





