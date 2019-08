Video/ Inter-Lecce (4-0): gol e highlights, poker nerazzurro al Meazza!

Inter-Lecce 4-0 ha chiuso la prima giornata di Serie A 2019-20: ecco il video con i gol e gli highlights del match del Meazza che ha visto i nerazzurri travolgere i salentini e lanciare un chiaro messaggio a Juventus e Napoli, quest’anno per lo scudetto bisognerà fare i conti anche con loro. Mauro Icardi sembra già un lontanissimo e sfocato ricordo, ora la maglia numero 9 appartiene a Romelu Lukaku che con le sue accelerazioni devastanti per gli avversari ha già fatto innamorare i tifosi interisti, finalmente autorizzati a sognare in grande dopo annate di vacche magre. L’attaccante belga ha suggellato una prestazione maiuscola con il gol del 3-0, in precedenza ci avevano pensato Marcelo Brozovic e Stefano Sensi a far gioire il pubblico di San Siro già nel primo tempo, quando la formazione allenata da Fabio Liverani era ancora in partita. Un punteggio forse troppo severo per la neopromossa che ha ripudiato l’idea di doversi solo difendere e in più di un frangente si è spinta fin dentro la trequarti avversaria, senza comunque creare chissà quali grattacapi ad Handanovic, di cui non si ricordano parate memorabili, solo un paio di uscite su Lapadula e poco altro. Ricorderemo invece a lungo la perla di Antonio Candreva, uno dei tanti rigenerati dalla cura Conte: il numero 87 ha fatto venire giù lo stadio con un missile dalla lunghissima distanza, una delle sue specialità che hanno contraddistinto i suoi trascorsi con la Lazio. Era da tempo che non vedevamo un Candreva così, e non ci riferiamo soltanto alla barba tagliata: l’ex-tecnico della Juve e della nazionale italiana potrebbe davvero regalargli una seconda giovinezza, ora sta a lui non sprecare l’occasione che gli si è presentata di ritrovare costantemente una maglia da titolare. Prima di emettere dei giudizi definitivi sarebbe meglio aspettare degli avversari più impegnativi, ma se le premesse son queste in casa Inter possono sfregarsi le mani.

VIDEO INTER-LECCE 4-0, LE DICHIARAZIONI

A fine gara il primo a rilasciare dichiarazioni è stato Marcelo Brozovic, l’uomo che ha rotto il ghiaccio aprendo le danze con il gol dell’1-0: “All’inizio sbagliavamo troppi passaggi, con il passare dei minuti ci siamo sciolti e una volta che abbiamo preso fiducia ci riuscivano anche le giocate più difficili. Era da tempo che non vedevo così tanti tifosi sugli spalti, c’è un rinnovato entusiasmo che ci contagia e ci sprona a dare il massimo. Il gol? Ci ho provato ed è andata bene, sono contento della mia prestazione. Scudetto? Pensiamo soltanto alle prossime partite, è troppo presto per tirare le somme”. Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, affida la sua analisi ai microfoni di DAZN: “L’Inter dispone di giocatori in grado di fare la differenza da soli, ne eravamo consapevoli ma allo stesso tempo dovevamo fare la nostra partita e quantomeno provarci per stare con la coscienza pulita. Il risultato è pesante, gli episodi ci hanno condannato, ma non dobbiamo demoralizzarci. Teniamo presente che il nostro obiettivo primario è totalizzare 40 punti e raggiungere la quota salvezza, sono ben altri gli avversari con i quali fare risultato a tutti i costi. Oggi abbiamo imparato che a questi livelli qualunque disattenzione la paghi a caro prezzo, e sinceramente mi sarei stupito del contrario. Ora siamo in Serie A e dovremo impegnarci a fondo per restarci”. Non potevano assolutamente mancare le parole di Antonio Conte, artefice della rinascita dell’Inter: “Siamo partiti con la giusta intensità, poi sul 2-0 ci siamo un attimo disuniti, il primo quarto d’ora del secondo tempo non mi è piaciuto e l’ho detto chiaramente ai ragazzi che dobbiamo mantenere la concentrazione alta per tutti i novanta minuti. Visto il risultato finale direi che non possiamo lamentarmi, il Lecce non è male come squadra e se non l’avessimo chiusa ci avrebbe messo in difficoltà, questa è stata una di quelle partite che se non segni subito poi tutto diventa più complicato. Intorno alla squadra si è creato un entusiasmo che mancava da tempo, c’è ancora tanto da migliorare e bisognerà lavorare parecchio, ma la strada intrapresa è quella buona, avanti così. Festeggeremo fino a mezzanotte, poi a mezzanotte e un minuto cominceremo a pensare al Cagliari”.

INTER LECCE, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA





