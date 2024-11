Video Inter Lipsia: la sintesi

Importante vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi che – come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match – ha regolato senza particolari problemi il Lipsia ed ha ottenuto la quarta vittoria in cinque giornate di Champions League. Con questo successo il club nerazzurro si porta a 13 punti ed è sempre più vicino alla qualificazione diretta delle Top 8 del torneo.

Inzaghi punta su Lautaro Taremi e lascia fuori Thuram mentre a centrocampo riposo per lo stakanovista Mkhitaryan e chance per Zielinski dal primo minuto. Il centrocampista polacco è tra i migliori e l’Inter inizia subito bene con la spinta di Dumfries e un centrocampo che sembra controllare la gara. Fin dai primi minuti appaiono invece spenti Lautaro e Taremi, ancora in difficoltà.

L’ex bomber del Porto sembra ormai un personaggio a parte rispetto alla rosa nerazzurra e i nerazzurri faticano ad andare a segno. Il primo tempo vede un controllo totale ma l’Inter passa dopo la mezzora solo grazie ad un autogol di Lukeba che per anticipare De Vrij insacca nella propria porta. Si va all’intervallo con l’Inter avanti per 1 a 0 meritatamente e con un Lipsia in evidente difficoltà.

Video e highlights Inter Lipsia: emozioni anche nella ripresa

I primi minuti della ripresa vedono un Inter che spreca due clamorose occasioni: prima uno due tra Lautaro e Dumfries con quest’ultimo che – dopo pochi secondi dall’inizio della ripresa – manda di poco a lato. Subito dopo grande azione di Barella e Dimarco e l’Inter spreca con Taremi e Lautaro che ciccano il pallone. L’Inter manca il bis e sembra sprecare troppo.

Passano i minuti e la formazione nerazzurra sembra abbassarsi troppo complice diversi elementi piuttosto stanchi, Lautaro tra tutti. Inzaghi toglie l’argentino e Taremi e cambia l’attacco, affidandosi al solito Thuram. Il Lipsia inserisce la sua stella Sesko e subito lo sloveno crea non pochi grattacapi alla squadra avversaria. Gli ultimi 20 minuti sono una recita ben precisa.

L’Inter prova a controllare la sfida mentre il Lipsia ruggisce e mette diverse volte la palla al centro con gli olandesi De Vrij e Dumfries davvero monumentali. L’Inter nel finale soffre ma troverebbe anche il raddoppio con Mkhitaryan con l’arbitro che annulla per un dubbio fallo di Thuram. L’assalto finale non basta e l’Inter vince ed è l’unica squadra a non aver subito reti nella competizione. Ora il passaggio alla Top 8 è sempre più vicino.

VIDEO INTER LIPSIA, ECCO GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH