Video/ Inter Lugano (2-1): gol e highlights, decidono Sensi e Brozovic

L’Inter di Conte vince e convince in amichevole contro il Lugano, giocando un discreto calcio per almeno sessanta minuti: il video di Inter Lugano racconta la vittoria nerazzurra per 2-1 nell’esordio stagionale. Nella prima parte della gara i nerazzurri premono a più non posso, trovando la via del gol attorno al venticinquesimo minuto. A mettersi in evidenza è l’ex giocatore del Sassuolo, Sensi, che esplode un destro imprendibile dalla distanza che finisce in rete. Il Lugano prova timidamente a reagire ma è ancora l’Inter ad andare in gol con De Vrij, frenato soltanto dal VAR, che annulla la giocata col mancino viziata dalla posizione irregolare di D’Ambrosio. Gli uomini di Conte insistono e la pressione viene premiata prima dell’intervallo, quando il croato Brozovic fa volare l’Inter con una conclusione ben calibrata dal limite dell’area. Nel secondo tempo il Lugano rischia ancora sul sinistro di Sensi: bravo in questa circostanza Baumann a non farsi sorprendere. I minuti passano lentamente, i ritmi calano con l’Inter che gestisce fino all’ottantasettesimo. A tre giri di lancetta dalla fine, infatti. Dalbert difende malissimo e Kryeziu accorcia le distanze per il Lugano, addolcendo la sconfitta. Termina così la Casinò Lugano Cup, con la vittoria di misura dei ragazzi di Conte.

VIDEO INTER LUGANO: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (27 Padelli 46′); 33 D’Ambrosio (96 Ntube 61′), 6 De Vrij (13 Ranocchia 61′), 37 Skriniar (98 Pirola 61′); 87 Candreva (19 Lazaro 61′), 5 Gagliardini (73 Agoumé 61′), 77 Brozovic (20 Borja Valero 61′), 12 Sensi (15 Joao Mario 61′), 44 Perisic (29 Dalbert 61′); 70 Esposito, 21 Longo (99 Vergani 61′). A disposizione: 46 Berni. Allenatore: Antonio Conte. LUGANO: 46 Baumann, 4 Kecskes, 5 Maric, 10 Bottani, 16 Lavanchy, 17 Vecsei, 19 Gerndt, 20 Custodio, 30 Daprelà, 68 Rodriguez, Aratore. A disposizione: 1 Da Costa, 2 Leo, 6 Covilo, 9 Holender, 11 Junior, 14 Sabbatini, 21 Obexer, 22 Guidotti, 24 Lovric, 28 Sulmoni, 57 Marzouk, 99 Kryeziu. Allenatore: Celestini. Arbitro: San. Marcatori: 25′ Sensi (I), 45′ Brozovic (I), 87′ Kryeziu (L). Ammoniti: Gerndt (L), Sensi (I), D’Ambrosio (I).

