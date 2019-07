Diretta Inter Lugano/ Streaming video e tv: la prima amichevole di Antonio Conte

Inter Lugano, in diretta dallo stadio Cornaredo proprio di Lugano, sede quest’anno del ritiro estivo dei nerazzurri, è la partita amichevole che alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per l’Inter di Antonio Conte. Senza ombra di dubbio proprio l’allenatore è la principale novità del nuovo corso nerazzurro: si fa grande affidamento sulle capacità di Conte di valorizzare al massimo la squadra a propria disposizione, quando iniziò il suo ciclo bianconero di certo la base di partenza era peggiore rispetto a un’Inter che comunque nelle ultime due stagioni si è sempre qualificata in Champions League e di conseguenza è già tornata nel giro delle migliori squadre europee. Inter Lugano è attesissima dai tifosi della Beneamata, ci darà le primissime risposte sul lavoro di Conte in termini di gioco e mentalità: naturalmente a metà luglio non si possono fare bilanci, ma trattandosi di una rivale di buon livello (il Lugano gioca nella Serie A svizzera) sarà subito un test significativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Lugano non è prevista e di conseguenza nemmeno una diretta streaming video, ma dobbiamo segnalare che sul canale tematico nerazzurro Inter TV (disponibile al numero 232 della piattaforma satellitare Sky) ci sarà la radiocronaca live della partita ed inoltre alle ore 20.30 verrà proposta la differita del match. I tifosi nerazzurri per il resto potranno affidarsi agli aggiornamenti in tempo reale che certamente saranno garantiti dalla società sul sito Internet e sui profili social ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI INTER LUGANO

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Inter Lugano, si deve naturalmente tenere conto del fatto che diversi giocatori nerazzurri sono ancora assenti a causa degli impegni con le Nazionali nelle scorse settimane. Diversi big sono comunque già a disposizione di Antonio Conte, insieme ad alcuni giovani aggregati alla prima squadra. L’elenco completo dei convocati per il breve ritiro di Lugano (una settimana che termina con l’amichevole di oggi) comprende i portieri Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni e Filip Stankovic; i difensori Danilo D’Ambrosio, Henrique Dalbert, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Milan Skriniar, Michael Ntube e Lorenzo Pirola; i centrocampisti Borja Valero, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Roberto Gagliardini, Joao Mario, Valentino Lazaro, Radja Nainggolan, Ivan Perisic, Stefano Sensi, Lucien Agoumé e Tibo Persyn; gli attaccanti Mauro Icardi, Matteo Politano, Samuele Longo, Facundo Colidio, Sebastiano Esposito ed Edoardo Vergani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA