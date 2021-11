Video/ Inter Napoli (3-2) gol e highlights: tante emozioni, Inzaghi si avvicina!

VIDEO INTER NAPOLI (3-2)

L‘Inter vince in rimonta contro il Napoli e si riporta in piena lotta scudetto accorciando a quattro punti sui partenopei e sul Milan, come possiamo ammirare nel video Inter Napoli 3-2. Al vantaggio iniziale di Zielinski hanno risposto Calhanoglu, su rigore, Perisic e Lautaro Martinez. Mertens riaccende le speranze del Napoli ma nel finale cestina la rete del pareggio. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni di una bellissima gara. Cross di Perisic che termina direttamente fuori. Napoli che prova a costruire, fallo su Osimhen. Fabian Ruiz prova a servire Di Lorenzo, suggerimento troppo lungo. Buon inizio del Napoli che sta pressando alto. Cross per Lautaro Martinez che di testa per poco non trova la porta. Osimhen pressa Skriniar in maniera troppa irruenta, giallo per lui. Osimhen ci prova con il destro ma trova il ginocchio di Ranocchia. Attacco Inter ma viene fischiato fuorigioco. Siamo giunti al minuti quindici, gara molto intensa ma le emozioni non sono ancora arrivate. Darmian ci prova con il mancino, palla larga. Zielinski! Gran gol del polacco! Insigne serve il centrocampista che da fuori area trafigge Handanovic.

Grande chiusura di Koulibaly su Correa. Rigore per l’Inter! Braccio largo di Koulibaly sul tiro di Barella, il direttore di gara indica il dischetto. Calhanoglu parte con il destro e spiazza Ospina. Inter caricata dal pareggio attacca ora alla ricerca del vantaggio. Napoli ora sotto pressione, Mario Rui libera l’aria. Siamo ora alla mezzora di gioco, decidono al momento Zielinski e Calhanoglu. Vediamo se in questo finale di prima frazione il Napoli riuscirà a ritrovare il pallino del gioco. Lozano per Osimhen che calcia ma trova il corpo di Skriniar. Calcio d’angolo in favore dell’Inter con Fabian Ruiz che mura Lautaro Martinez. Lozano per Osimhen che di testa non trova la porta. Calhanoglu ferma una ripartenza di Lozano e si prende il giallo. Meno di cinque minuti alla fine di una prima frazione davvero combattuta. Di Lorenzo regala palla a Barella che calcia, Ospina respinge bene. Perisic! La ribalta l’Inter! Calcio d’angolo di Calhanoglu con il croato che la prende di testa e supera Ospina. Termina la prima frazione, Inter avanti sul Napoli dopo lo svantaggio iniziale.

VIDEO INTER NAPOLI: SECONDO TEMPO

Calhanoglu la mette in mezzo e trova Lautaro Martinez, salva Ospina. Di Lorenzo tiene la posizione su Correa e guadagna una rimessa da fondo. Scontro tra Osimhen e Skriniar di testa su un cross, entrambi i giocatori a terra. Osimhen deve abbandonare il campo dopo lo scontro, una brutta botta all’occhio che si è gonfiato. Al suo posto entra Petagna. Napoli che attacca ora ma senza trovare grande incisività. Palla su Petagna che viene chiuso da Bastoni. Zielinski per Fabian Ruiz che si vede il tiro ribattuto. Lautaro Martinez! Arriva il tris dell’Inter! Correa serve il compagno di squadra che si allarga e trova la terza rete.

Napoli che sta provando ad imbastire una reazione convincente ma l’Inter continua a controllare la gara. Perisic si accentra e calcia, la tiene bene Ospina. Fallo di Vidal su Koulibaly, giallo per il cileno. Quindici minuti alla fine, nel Napoli entrano Mertens ed Elmas. Mertens! La riapre il Napoli con il gol numero 103 in maglia azzurra. Il belga da fuori area ha trovato un grandissimo gol. Ospina esce su Dzeko e subisce una brutta testata, entrambi i giocatori a terra. Entrambi i giocatori vengono fasciati alla testa. Altra occasione per Mertens in area che prende male la sfera. Pochi minuti alla fine, si attende un recupero che sarà corposo. Sono otto i minuti di recupero. Colpo di testa a botta sicura di Mario Rui, salva Handanovic. La palla termina sulla traversa e poi fuori. Napoli che ci crede ancora quando mancano tre minuti alla fine. Giocata monumentale di Anguissa per Mertens che al volo spreca la rete del pareggio, sospiro di sollievo per l’Inter. Termina una partita bellissima, vince l’Inter sul Napoli e si rilancia in chiave scudetto.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella (30′ st Dimarco), Brozovic, Calhanoglu (17′ st Vidal), Perisic (43′ st Satriano); Lautaro Martinez (30′ st Gagliardini), Correa (17′ st Dzeko). A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Kolarov, Sensi, D’Ambrosio. Allenatore: Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano (30′ st Elmas), Osimhen (10′ st Petagna), Insigne (30′ st Mertens). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Lobotka. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 17′ pt Zielinski (N), 25′ pt Calhanoglu (I) su rigore, 44′ pt Perisic (I), 16′ st Lautaro Martinez (I), 33′ st Mertens (N)

NOTE: Ammoniti: Inzaghi (All.), Calhanoglu, Vidal, Handanovic, Dzeko (I), Osimehn, Koulibaly, Rrahmani (N). Recupero: 1′ pt, 8’st

