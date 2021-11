DIRETTA INTER NAPOLI/ Video streaming tv: si gioca oggi l’incrocio numero 151

DIRETTA INTER NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Inter Napoli ci parla del confronto numero 76 in Serie A a San Siro tra le due squadre, 151 in totale nella massima categoria. Il bilancio è nettamente in favore della squadra meneghina che ha vinto in 49 occasioni, lasciando agli avversari appena 17 pareggi e 9 successi. La gara dello scorso anno terminò col risultato finale di 1-0 e mille polemiche. La decise un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku al minuto 73 appena dopo che gli azzurri erano rimasti in inferiorità numerica per un rosso diretto raccolto da Lorenzo Insigne.

I campani non vincono in casa dell’Inter comunque da non molto tempo, basta infatti tornare alla semifinale di Coppa Italia del febbraio 2020, quando a deciderla fu una rete siglata da Fabian Ruiz all’ora di gioco. Il Napoli vinse poi quella Coppa Italia in finale ai rigori contro la Juve, ma si aspettò davvero tanto tempo prima di giocare quell’ultimo atto a causa della pandemia legata al Coronavirus che fece sospendere ogni attività agonistica professionale o meno. Una delle partite da ricordare è sicuramente uno 0-3 dell’ottobre del 2011. I nerazzurri rimasero in dieci per il rosso a Obi al minuto 41, subendo l’ira degli azzurri in gol con Campagnaro, Maggio e Hamsik.

DIRETTA INTER NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Inter Napoli sarà una diretta streaming video, trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Come ben noto da quest’anno detiene i diritti di 7 partite su 10 a giornata, tra cui questa partita. Per poter accedere ai suoi contenuti, bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile o una Smart Tv con l’applicazione dedicata. Questa gara quindi non sarà disponibile su Sky Sport, con l’emittente satellitare che detiene i diritti di trasmissione di 3 partite per turno in co-esclusiva con la piattaforma digitale.

INTER NAPOLI: SPALLETTI TORNA A SAN SIRO DA EX

Inter Napoli sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. Allo stadio San Siro di Milano, le due compagini scenderanno in campo domenica 21 novembre alle ore 18:00, per disputare l’incontro di cartello della 13^ giornata di Serie A. Dopo il derby, l’Inter affronta l’altra capolista del campionato, il Napoli. La formazione di Simone Inzaghi è chiamata a vincere, per accorciare le distanze dalla prima posizione e continuare a lottare per lo scudetto. I nerazzurri non hanno mai perso tra le mura amiche, e potranno contare quindi sul Meazza per non fallire lo scontro diretto contro gli azzurri. In questa stagione, il più grande tabù dei meneghini sono stati gli scontri con le big del campionato. L’Inter ha pareggiato con Atalanta e Juventus, perso contro la Lazio, e conseguito un’altra X nell’1-1 del derby della Madonnina disputato due settimane fa contro il Milan. La squadra di Simone Inzaghi è terza in classifica con 25 punti, 7 in meno delle prime della classe Napoli e Milan.

Incontro cruciale anche per il Napoli. Luciano Spalletti torna per la prima volta a San Siro da avversario, dopo aver guidato l’Inter per due stagioni, con cui ha conquistato due quarti posti, riportando i nerazzurri in Champions League, competizione che mancava da ben 7 anni. Il tecnico di Certaldo punta sicuramente ai tre punti, i quali permetterebbero di consolidare il primo posto e di estromettere la sua ex squadra dalla corsa scudetto. Infatti gli azzurri, con una eventuale vittoria, si porterebbero a 10 punti di vantaggio sui nerazzurri, e si troverebbero a lottare solo con il Milan per la conquista del tricolore. Nell’ultima giornata, il Napoli ha pareggiato 1-1 con la mina vagante Verona, in cui Di Lorenzo ha risposto al momentaneo vantaggio di Simeone. Gli azzurri non hanno mai perso in campionato, e hanno la miglior difesa con sole 4 reti subite. Nelle ultime quattro gare di Serie A disputate a San Siro, il Napoli non ha mai segnato contro l’Inter. Si prospetta dunque una gara equilibrata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER NAPOLI

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Inter Napoli di Serie A. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno del leader difensivo Stefan De Vrij e di Alexis Sanchez. Entrambi hanno rimediato un problema muscolare con le rispettive nazionali, e saranno assenti per circa due settimane. Non in perfette condizioni Bastoni e Dzeko, con Dimarco e Correa pronti a sostituirli. I nerazzurri dovrebbero quindi scendere in campo con il classico modulo 3-5-2 e i seguenti undici: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Pochi dubbi invece per il Napoli di Luciano Spalletti. L’allenatore partenopeo ritrova lo squalificato Kalidou Koulibaly, e con ogni probabilità anche Kostas Manolas, che dovrebbe partire dalla panchina. Non dovrebbe tornare Diego Demme, ancora positivo al Covid. Spalletti è quindi pronto a schierare la sua formazione tipo, con il consueto modulo 4-3-3. Questi i probabili titolari del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse del big match di giornata Inter Napoli, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto combattuta. L’Inter sembra avere i favori dei pronostici, con la vittoria nerazzurra, abbinata al segno 1, quotata 2.25. Il risultato meno probabile sembra essere il pareggio, il segno X è infatti proposto a 3.30. Il successo esterno del Napoli, associato al segno 2, ha una quota di 3.25.



