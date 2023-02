Video/ Inter Porto (1-0) gol e highlights: Lukaku ingresso decisivo, Onana è un muro

VIDEO INTER PORTO: OTAVIO, IL ROSSO COSTA CARO

Inter Porto video gol e highlights dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i nerazzurri e i lusitani vinta dai padroni di casa grazie al guizzo di Lukaku dalla panchina. Una partita complicata, bloccata, maschia, come d’altronde ci si aspettava sin dalla vigilia. Le occasioni scarseggiano ma non mancano come in occasione del tiro di Calhanoglu fuori di poco o la risposta Porto con il colpo di testa di Galeno sul fondo da ottima posizione, anche se la chance più ghiotta è quella di Bastoni a pochi istanti dal duplice fischio. La deviazione aerea dell’ex Atalanta viene salvata con un autentico miracolo da parte di Diogo Costa.

Risultati Champions League/ Diretta gol live score: vince l'Inter, si ferma il City

Nella ripresa è un botta e risposta senza fine e senza tregua. Da una parte i tiri di Barella, dall’altra quelli di Taremi passando per il doppio miracolo di Onana su Zaidu e sullo stesso centravanti iraniano. Due interventi consecutivi pazzeschi dell’ex Ajax che mantiene in vita l’Inter. Chi invece condanna la sua squadra è Otavio con un pestone su Calhanoglu già ammonito che costa l’espulsione al giocatore di Conceiçao. Intervento evitabilissimo che come detto rende difficilissima la vita ai suoi compagni che dovranno affrontare l’inferiorità numerica per un quarto d’ora. All’86’ arriva l’unico gol nonché quello decisivo: Barella pennella per Lukaku, il belga prima colpisce il palo con la testa e poi sulla ribattuta fulmina Diogo Costa. Riflessi che ricordano i bei tempi di Romelu che si regala la copertina in una serata fondamentale.

DIRETTA/ Lipsia Manchester City (risultato finale 1-1): Gvardiol risponde a Mahrez

VIDEO INTER PORTO: E’ TORNATO BIG ROM!

I tifosi dell’Inter lo hanno aspettato, sostenuto ma anche criticato. Ma nella serata europea più importante della stagione, Romelu Lukaku risponde presente entrando poco prima dell’ora di gioco e diventando il match-winner a quattro minuti dal triplice fischio. Se l’Inter è riuscita a vincere non è però solo merito del centravanti belga. La prestazione di Onana non si limita soltanto al clean sheet, di per sé già un voto in più, bensì si approfondisce nel dettaglio con l’intervento su Grujic nel primo tempo e le tre parate nella ripresa, di cui due consecutive, che regalano una notte da leoni all’ex portiere dell’Ajax.

Probabili formazioni Inter Porto/ Quote: Brozovic vs Grujic, un bel duello balcanico

Gigantesco anche Calhanoglu, qualità e quantità in mezzo al campo che viene anche premiato migliore in campo dalla Uefa. Insieme a lui, tanti applausi anche per Barella che va vicino più volte al gol, sigla una sorta di assist a Lukaku e non si ferma un attimo. Molto bene anche la difesa con Skriniar che mura su Zaidu, Acerbi che fa a sportellate con Taremi e Baastoni che si fa vedere anche in fase offensiva. Sponda Porto, bene Diogo Costa che fa un miracolo su Bastoni e Gruijc, fondamentale in difesa ma anche molto pericoloso in avanti. Positiva anche la prova del giovane Pepè, esterno di qualità, che nonostante non goda dell’accompagnamento dei suoi colleghi riesce ad infastidire e non poco l’Inter.

VIDEO INTER PORTO, IL TABELLINO

INTER-PORTO 1-0

RETI: 41′ st Lukaku

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar (36’ st. Dumfries), Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (26’ st Brozovic), Dimarco (13’ st Gosens); L. Martinez, Dzeko (13’ st Lukaku). A disp.: Handanovic, Cordaz, de Vrij, D’Ambrosio, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Carboni. All.: Inzaghi

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario (47’ st. Borges), Pepe, Marcano, Sanusi; Grujic, Uribe; Pepê, Otavio, Galeno (6’ st Evanilson); Taremi (38’ st Wendell sv). A disp.: Ramos, Carmo, Cardoso, R. Conceiçao, Franco, Eustaquio, Folha, Namaso, T. Martinez. All.: S. Conceiçao

ARBITRO: Jovanovic (Serbia)

AMMONITI: Dimarco, Otavio, Pepê.

ESPULSI: Otavio

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI INTER PORTO











© RIPRODUZIONE RISERVATA