Video/ Irlanda Francia (0-1) gol e highlights: una magia di Pavard sbanca Dublino

VIDEO IRLANDA FRANCIA (0-1): DECIDE PAVARD

Dopo la grande vittoria contro l’Olanda, la Francia fa filotto superando l’Irlanda in trasferta e restando a punteggio pieno nel girone di qualificazione a Euro 2024. L’Irlanda parte a gran ritmo, cercando di contrastare alta la Francia pronta a scatenare la velocità dei suoi attaccanti. La prima chance ce l’hanno i transalpini al 9′ con Olivier Giroud che calcia abbondantemente a lato su servizio di Kolo Muani. Un paio di punizioni per la Francia non hanno effetto, quindi al 16′ primo squillo di Mbappé su assist di Giroud ma anche in questo caso il pallone non trova il bersaglio.

Al 22′ Pavard diventa il primo ammonito della partita, con un quarto di gara alle spalle risultato ancora sullo 0-0 a Dublino. Al 24′ Giroud non trova la porta su calcio d’angolo battuto da Griezmann. Al 32′ Camavinga innesca Theo Hernandez che trova però la respinta sulla sua conclusione, Al 38′ non ha fortuna neanche un colpo di testa di Griezmann che si era avventato su un cross di Pavard. Cresce esponenzialmente il ritmo della Francia, l’Irlanda però nei minuti finali riesce ad allentare un po’ la pressione, uscendo fuori e trovando il pieno sostegno dell’Aviva Stadium. Si va al riposo sullo 0-0 con i transalpini che non hanno trovato spazi per il vantaggio nel primo tempo.

VIDEO IRLANDA FRANCIA: IL SECONDO TEMPO

La Francia inizia il secondo tempo con grande determinazione e al 5′ della ripresa trova l’agognato vantaggio: gran destro di Pavard imparabile per il portiere irlandese. L’Irlanda prova subito a reagire con Knight e con un colpo di testa di Egan, senza fortuna. Ancora attento Maignan su Knight, con i padroni di casa che provano a gettare il cuore oltre l’ostacolo dopo lo svantaggio, quindi c’è un’ammonizione per Doherty mentre al 20′ Deschamps opera una sostituzione, con Diaby che sostituisce Giroud mentre nell’Irlanda entra Idah al posto di Ferguson. Gli ultimi assalti dell’Irlanda si infrangono sulle strepitose parate di Mike Maignan che permettono alla Francia di fare bottino pieno a Dublino. Eccezionale in particolare l’intervento del portiere del Milan proprio al 90‘, togliendo a mano aperta da sotto l’incrocio dei pali un colpo di testa di Nathan Collins che aveva già fatto esultare l’Aviva Stadium. L’Irlanda esce tra gli applausi ma i vicecampioni del mondo riescono a fare bottino pieno e a iniziare alla grande l’avventura verso Euro 2024, con due successi di fila nei difficili impegni contro Olanda e Irlanda.

VIDEO IRLANDA FRANCIA: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Il Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, è partito commentando la partita dalle prodezze di Mike Maignan: “Le sue prodezze ci hanno permesso di ottenere i tre punti. Mike, è Mike. Non è facile prendere il posto di Lloris, ma è con noi da un po’ e conosce bene il gruppo. Ha molta forza, tanto meglio“. Sulla partita: “Non era affatto facile venire qui e vincere, la partita contro l’Olanda ci era costata energie ma non mi sentivo di cambiare molto. L’Irlanda e l’Olanda possono sicuramente puntare alla qualificazione, aver vinto questi scontri diretti ha dimostrato la nostra qualità e il fatto che possiamo proseguire nel discorso già impostato in Qatar con questo gruppo“.

Anche l’autore del gol decisivo, Benjamin Pavard, ha parlato con la stampa: “La Coppa del Mondo non è andata bene come mi aspettavo alla fine. Ma ero felice dopo ogni vittoria, ero lì per la squadra. Se l’allenatore non mi ha fatto giocare in Qatar è perché pensava che ci fossero giocatori migliori di me. Stavolta ho avuto l’opportunità di giocare, ho fatto bene e ho anche segnato. Ma da un difensore ci si aspetta soprattutto che difenda. Sono contento di come è andata questa partita, può essere già una vittoria chiave per la qualificazione all’Europeo“.

