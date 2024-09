VIDEO IRLANDA INGHILTERRA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Aviva Stadium di Dublino l’Inghilterra ha meglio in trasferta sull’Irlanda per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale dei Tre Leoni comincia in maniera arrembante la sfida proponendosi immediatamente in attacco con un colpo di testa provato da Kane finito alto sopra la traversa all’8′ oltre a sbloccare l’equilibrio iniziale subito al 12′ per merito del gol firmato da Rice.

Il solito Kane ci riprova poi al 16′ incappando nella parata di Kelleher che viene invece battuto al 26′ da Grealish, protatonista nel realizzare la rete del raddoppio sfruttando nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo compagno Rice. Nel secondo tempo la storia del match non cambia e gli uomini del tecnico Carsley mantengono il controllo delle operazioni impegnando nuovamente l’attento Kelleher pure al 52′ su un colpo di testa cercato da Maguire.

Nel finale, o per esser più precisi, il subentrato Bowen manca la chance per triplicare al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro spagnolo José María Sánchez Martínez ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Szmodics al 45′, Molumby al 65′, Brady al 68′ ed O’Brien al 77′ da un lato, Mainoo al 14′ e Colwill al 77′ dall’altro.

I tre punti conquistati in questo primo turno della competizione europea permettono all’Inghilterra di raggiungere quota 3 nella classifica del girone 2 della Lega B di Nations League mentre l’Irlanda non si muove, rimanendo ancorata a zero punti.

