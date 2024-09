DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

A Dublino la partita tra Irlanda ed Inghilterra è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Carsley partono bene affacciandosi in avanti subito all’8′ con un colpo di testa tentato da Kane e finito di poco alto ma riescono a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Rice. Intanto l’arbitro ha già ammonito Mainoo al 14′ tra i calciatori dell’Inghilterra.

Ecco le formazioni ufficiali: IRLANDA (4-4-2) – Kelleher; Coleman, Collins, O’Shea, Brady; Doherty, Molumby, Smallbone, Szmodics; Ogbene, Idah. A disp.: Browne, Ferguson, Knight, McAteer, O’Brien, O’Dowda, O’Leary, Omobamidele, Parrott, Robinson, Scales, Travers. All.: Hallgrimsson. INGHILTERRA (4-3-3) – Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Guehi, Colwill; Mainoo, Rice, Grealish; Saka, Kane, Gordon. A disp.: Bowen, Eze, Gallagher, Gibbs-White, Gomes, Henderson, Konsa, Lewsi, Livramento, Madueke, Pope, Stones. All.: Carsley. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE DIRETTA IRLANDA INGHILTERRA, STREAMING VIDEO

La diretta tv di Irlanda Inghilterra non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il match non sarà uno di quelli trasmessi per questa giornata di Nations League, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati perché la federazione europea manderà in onda la partita in diretta streaming video, senza costi. La sfida sarà infatti visibile sul sito ufficiale della Uefa, per assistervi dovrete naturalmente avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

SI COMINCIA!

Stiamo per vivere la diretta Irlanda Inghilterra: oggi vale per la Lega B di Nations League, si ricorda invece un precedente molto famoso e storico per l’Irlanda, che il 12 giugno 1988 a Stoccarda aprì gli Europei con una vittoria sull’Inghilterra con gol di Ray Houghton, attaccante che aveva appena chiuso la prima di quelle che sarebbero state cinque stagione positive con il Liverpool. Successo che non era servito agli irlandesi per qualificarsi in semifinale, perché Wim Kieft aveva lanciato l’Olanda con un gol beffardo; due anni più tardi, al Sant’Elia di Cagliari, ancora Irlanda Inghilterra per iniziare il gruppo F dei Mondiali di casa nostra, una bella curiosità.

Così come il fatto che il gol di apertura fosse arrivato ancora al 9’ minuto, ma stavolta dei tre leoni con Gary Lineker; a rispondere era stato Kevin Sheedy ed era finita pari, stavolta entrambe le nazionali (con anche l’Olanda, terza curiosità) erano andate agli ottavi e l’Inghilterra avrebbe poi raggiunto i rigori della semifinale, cadendo per mano della Germania Ovest che aveva già fatto fuori gli orange. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa ci dirà questa partita valida per la Nations League, e comunque sempre molto affascinante: ci siamo davvero, la diretta Irlanda Inghilterra può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

IRLANDA INGHILTERRA, SIAMO NELLA LEGA B!

Più di una semplice partita. La diretta Irlanda Inghilterra vede sfidarsi due Nazionali che per oltre 100 anni appartenevano alla stessa bandiera, fino al termine della prima guerra d’indipendenza irlandese e del trattato anglo-irlandese.

Tornando al calcio, il match è fissato per il 7 settembre 2024 alle ore 18:00 nella magnifica cornice di Dublino. L’Irlanda padrona di casa ha messo a referto il suo miglior risultato in Nations League nel corso dell’ultima edizione dove arrivò decima.

Una delle sorprese in negativo di questa competizione riguarda invece l’Inghilterra. La formazioni arrivata all’ultimo atto nelle ultime due edizioni degli Europei, perdendo con l’Italia nel 2021 e Spagna nel 2024, ha vinto 0 partite su 6 di Nations League venendo così retrocessa in Lega B.

LE PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA INGHILTERRA,

Per la diretta Irlanda Inghilterra naturalmente c’è grande attesa per la prima nazionale inglese del post-Southgate: a dire il vero però Lee Carsley non dovrebbe modificare più di tanto la squadra degli Europei, dunque possiamo immaginare un modulo 3-4-2-1 con Pickford tra i pali protetto da tre difensori che sarebbero Guéhi, Maguire (che dunque tornerebbe titolare) e Stones, mentre sulle corsie laterali avremmo Alexander-Arnold e magari Gordon, che pure rappresenterebbe una soluzione decisamente offensiva visto che stiamo parlando di un esterno alto.

In mezzo al campo Declan Rice rimane il grande punto di riferimento anche per il nuovo corso dell’Inghilterra, con Mainoo che agli Europei si era preso la maglia da titolare; sulla trequarti la competizione è furente perché abbiamo Foden e Cole Palmer, ma anche il ritorno di Grealish e naturalmente Saka. Quest’ultimo potrebbe essere titolare insieme a Foden, poi come prima punta ovviamente avremo Harry Kane che rimane favorito su un Ollie Watkins comunque in crescita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE IRLANDA INGHILTERRA,

Le quote per le scommesse Irlanda Inghilterra non vedono grande spazio per i miracoli. Anche se gli irlandesi sono in casa vengono comunque quotati 6.25 dunque molto più dell’1.50 pro Inghilterra e del pareggio quotato 3.95.

Tante reti nell’incontro? I bookmakers non sono propriamente d’accordo e per questa gara fissano l’Over 2.5 a 1.95 e l’Under a 1.75. Ancora più gap tra Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.65.