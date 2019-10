Video/ Irlanda Italia U21 (0-0): highlights. Poche emozioni e nessun gol a Dublino

Termina con lo 0-0 a Dublino la partita valida per le qualificazioni agli Europei U21: come emerge nel video di Irlanda Italia U21 oltre alle reti sono pure mancati ritmo e grandi occasioni da gol, da parte di entrambe le formazioni ieri sera in campo. Nella trasferta irlandese gli azzurrini di Nicolato non pungono e convincono poi non troppo, riuscendo a creare solo una grande occasione da gole poco altro. E’ stata poi nel confronto una prestazione migliora quella dell’Irlanda, che se non è altro è cresciuta nella distanza e nel finale è riuscita pure a spaventare più volte Carensecchi, titolare tra i pali dell’Italia. Da segnalare però il doppio rosso volato negli ultimi 18 minuti del match: Moise Kean reagisce con veemenza alla provocazione di Parrott e l’arbitro tedesco Stegemann manda negli spogliatoi entrambi senza indugio. Il misero punticino ottenuto ieri sera a Dublino comunque pare bastare all’Irlanda, che rimane in vetta nel girone 1 con 10 punti vinti in 4 scontri: il risultato però non piace all’Italia, terza con 4 punti dopo due turni vissuti.

IL TABELLINO

IRLANDA ITALIA U 21 0-0

IRLANDA U21 (3-5-2): Kelleher; Masterson, O’Shea, Scales; O’Connor, Ronan (62′ Knight), Coventry, Molumby (85′ Kilkenny), Elbouzedi (68′ Obafemi); Parrott, Idah. All. Kenny.

ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Marchizza (22′ Adjapong), Bastoni, Pellegrini Lu.; Locatelli, Tonali, Carraro (68′ Sottil); Frattesi, Pinamonti (46′ Cutrone), Scamacca (46′ Kean). All. Nicolato

Ammoniti: Molumby (IR), Tonali (IT), Bastoni (IT), Ronan (IR), Conventry (I), Idah (I)

Espulsi: Kean (IT) e Parrott (IR) al 63′

Arbitro: Stegemann Stadio: Tallaght Stadium di Dublino

