Video/ Irlanda Scozia (19-12): highlights. Trifogli al successo: Sexton decisivo

All’Aviva Stadium di Dublino l’Irlanda supera la Scozia per 19 a 12. Come si vede nel video di Irlanda Scozia, nelle fasi iniziali del primo tempo la partita sembra mettersi subito in salita per i padroni di casa, costretti ad effettuare una sostituzione prematura già al 4′, rimpiazzando Sweetman-Doris con O’Mahony a causa di un infortunio, e chiamati ad inseguire gli avversari dopo il calcio di punizione realizzato da Hastings al 5′. La reazione della squadra allenata dal tecnico Schmidt non si fa attendere e Sexton va infatti in meta al 10′, completando poi il sorpasso con la sua trasformazione. Gli scozzesi provano a rifarsi sotto sbagliando però una punizione con Hastings mentre Sexton va a segno al 34′ prima di sbagliare a sua volta a ridosso del finale di frazione. Il secondo tempo si apre con l’ennesimo calcio da fermo di Sexton al 46′ ed il TMO nega una meta alla Scozia intorno al 51′ quando Hogg non è stato in grado di schiacciare il pallone oltre la linea in maniera adeguata. Gli irlandesi perdono per infortunio anche Kilcoyne al 51′, rimpiazzato da Healy sostituito poco prima, ed Hastings accorcia con tre punti al 52′. Nella parte finale della gara si rinnova il duello a distanza tra Sexton, al 57′ ed al 73′, ed Hastings, che realizza l’ultima punizione per i suoi al 66′. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette all’Irlanda di iniziare nel migliore dei modi il torneo salendo a quota 4 punti nella classifica del Sei Nazioni 2020 mentre la sconfitta porta un solo punto alla Scozia.

IL TABELLINO

Irlanda-Scozia 19 a 12 (primo tempo 10-6)

Mete: 10′ Sexton(I).

Trasformazioni: 12′ Sexton(I).

Calci di punizione realizzati: 5′, 52′, 66′ Hastings(S); 34′, 45′, 57′, 73′ Sexton(I);

IRLANDA – 15 Jordan Larmour, 14 Andrew Conway, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Jonathan Sexton(C), 9 Conor Murray, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 CJ Stander, 5 James Ryan, 4 Iain Henderson, 3 Tadhg Furlong, 2 Rob Herring, 1 Cian Healy. A disp.: 16 Ronan Kelleher, 17 Dave Kilcoyne, 18 Andrew Porter, 19 Devin Toner, 20 Peter O’Mahony, 21 John Cooney, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw. All.: Andy Farrell.

SCOZIA – 15 Stuart Hogg(C), 14 Sean Maitland, 13 Huw Jones, 12 Sam Johnson, 11 Blair Kinghorn, 10 Adam Hastings, 9 Ali Price, 8 Nick Haining, 7 Hamish Watson, 6 Jamie Ritchie, 5 Jonny Gray, 4 Scott Cummings, 3 Zander Fagerson, 2 Fraser Brown, 1 Rory Sutherland. A disp.: 16 Stuart McInally, 17 Allan Dell, 18 Simon Berghan, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 George Horne, 22 Rory Hutchinson, 23 Chris Harris. All.: Gregor Townsend.

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia).

VIDEO IRLANDA SCOZIA, HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA