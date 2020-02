DIRETTA IRLANDA SCOZIA/ Video streaming DMAX: Farrell guida i Verdi (6 Nazioni)

Come riferito prima, presentando la sfida Irlanda Scozia, non sono pochi gli elementi da tenere d’occhio per pronosticare il cammino dei trifogli verdi. Dopo la vittoria sfuggita per un soffio nella precedente edizione del 6 Nazioni, certo i trifogli rimangono tra i primi indiziati alla vittoria oggi, ma pure vi sono fattori che implicano un certo grado di incertezza. Come abbiamo riferito prima, in primis è cambiato il tecnico, con l’arrivo di Farrell e certo lo spogliatoio ha pure perso alcune colonne portanti della squadra che ha riempito le bacheche di trofei negli ultimi anni. Pure la voglia di fare bene e la pressione ad avere risultati immediati è tanta: se si può capire l’eliminazione dell’Irlanda ai quarti di finale per mano della Nuova Zelanda, pure ha suscitato scalpore il KO rimediato contro il Giappone nella fase a gironi. Purtroppo però non vi è certezza che la squadra di Farrell riesca a produrre risultati immediati. La sensazione è che se l’esordio con la Scozia andrà bene, allora in casa di verdi ci sarà l’ottimismo e la convinzione a fare bene in questo 6 Nazioni: in caso di KO però il cammino è tutto da riscrivere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IRLANDA SCOZIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda Scozia di questo pomeriggio in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Irlanda Scozia, diretta dall’arbitro Mathieu Raynal, è la partita di rugby in programma oggi, sabato 1 febbraio 2020: fischio d’inizio previsto alle ore 17,45. Oggi all’Aviva Stadium di Dublino si apre la 126^ edizione del 6 Nazioni di rugby e in campo, subito dopo la sfida tra Italia e Galles, ecco la diretta tra Irlanda e Scozia, big match bollente che subito metterà a nudo le reali ambizioni delle due nazionali. Siamo dunque ben impazienti di rivedere in campo i trifogli dopo la mancata vittoria nella precedente edizioni del 6 Nazioni (andata poi al Galles), come pure la formazione dei cardi, sempre guidata dal tecnico Gregor Townsend, e pronta a riscattarsi dopo l’appena 4^ posto ottenuto nel 2019 (e che destò sconcerto). Per entrambe le nazionali dunque questo 6 Nazioni 2020 la parola d’ordine deve essere riscatto: chissà che accadrà oggi sull’erba verde di Dublino.

DIRETTA IRLANDA SCOZIA: RISULTATI E CONTESTO

Se già alla vigilia di questa magnifica edizione del 6 Nazioni ci appare complicato fissare un pronostico netto, ecco che in vista della diretta tra Irlanda e Scozia, la situazione non migliora: quello che è certo per tutti gli appassionati e che vivremo questa sera una sfida a di poco entusiasmante. Come detto prima entrambe le nazionali puntano a questo 6 Nazioni per riscattare alcune ambizioni frustrate: pure le due squadre approdano alla manifestazione in modo molto differente. La Scozia infatti pur dopo i Mondiali (terminati alla fase a gironi), ha deciso di riconfermare Townsend alla guida della nazionale e dunque tale continuità potrebbe già dare oggi i suoi frutti. Al contrario l’Irlanda (che pure sulla carta ha qualche chance in più), dopo l’avventura iridata in Giappone ha cambiato allenatore, salutando il neozelandese Schmidt ed affidandosi all’inglese Andy Farrell (ex tecnico della difesa). Inoltre va ricordato che lo spogliatoio (difficile da ricompattare dopo la delusione nipponica) ha perso alcuni nomi importanti, come quelli di Best e Kearney, che si sono ritirati: servirebbe dunque prudenza tra le file verdi, ma pure vi è pressione per ottenere risultati importanti immediati. rugbCi prospetta quindi una sfida quanto mai complicata da leggere, ma pure fondamentale e ricca di spettacolo!.



