Video/ Italia Costa d’Avorio (69-58): highlights. Gli azzurri vincono la Trentino cup

L’Italia conquista la Trentino Cup battendo in finale la Costa d’Avorio per 69-58 grazie soprattutto ad un eccellente primo quarto di gioco, quando gli azzurri sono riusciti a costruire l’ampio vantaggio che sono riusciti a difendere fino alla conclusione nonostante il tentativo di rimonta degli ospiti. Partono subito forte i padroni di casa che dopo pochissimi minuti hanno già conquistato ben 10 punti di vantaggio grazie alla tripla firmata da Aradori che ha fissato lo score sul 12-2. Dopo qualche errore di troppo da ambo le parti, ci pensa poi Gentile, a causa di un fallo antisportivo subito a firmare un altro allungo probabilmente già decisivo visto il pesante 26-8. Il periodo si è poi concluso poco dopo con la tripla di Fofana che ha fissato lo score sul 28-13 prima della sosta. Il secondo periodo è iniziato in maniera piuttosto fallosa da parte degli azzurri che hanno forse pagato il totale stravolgimento della formazione schierata da coach Sacchetti e così bisogna attendere quasi tre minuti per assistere al primo canestro messo a segno da Della Valle che ha poi lasciato il posto a Hackett. Insieme al numero 10 anche gli altri titolari ritrovano il parquet riuscendo così nuovamente ad allungare grazie sopratutto ad un ispirato Gentile che è riuscito a portare lo score sul 38-23. Le due squadre sono poi rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul punteggio di 43-28, a chiudere la prima frazione di gioco è stato Hackett che ha messo a segno una bella tripla dall’arco.

L’INTERVALLO

La seconda frazione è iniziata sulla stessa falsa riga della prima metà di gara e cioè con gli azzurri che controllano il match e gli ivoriani che però provano a metterla sulla battaglia fisica ma faticando vista la qualità al tiro dei ragazzi di coach Sacchetti che hanno trovato il massimo vantaggio dopo circa quattro minuti grazie alla tripla di Richie che ha fissato lo score sul 52-35. Il quintetto dell’Italia fatica però ad allungare ulteriormente a causa di tante palle perse e alla fisicità degli ospiti che sono riusciti grazie ad una straordinaria volontà ad accorciare le distanze fino al 56-44 sul quale gli arbitri hanno chiuso il terzo periodo. L’ultimo quarto viene approcciato meglio dagli ospiti che si aggrappano alla fisicità del positivo Fofana che è riuscito a segnare il canestro del -9 fissando lo score sul 59-48. Quando sembrava che gli ospiti potessero addirittura tentare una rimonta che sarebbe stata clamorosa, ci ha pensato il migliore in campo della serata Gentile a mettere le cose a posto realizzando quei canestri che hanno permesso alla squadra di coach Sacchetti di mettersi al sicuro e così dopo l’ultimo canestro messo a segno da sotto il tabellone da Sidibe che ha chiuso definitivamente la sfida sul 69-58.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA COSTA D’AVORIO, BASKET TRENTINO CUP



© RIPRODUZIONE RISERVATA