VIDEO/ Italia Mali U20 (4-2): highlights e gol, azzurri alle semifinali del Mondiale

Il video di Italia Mali U20 ci racconta una partita davvero molto più combattuta di quanto ci dica il risultato finale di 4-2. Gli azzurrini erano passati in vantaggio con un fortunoso autogol di Kone, con il cartellino rosso di Diakite al minuto 21 che li portava in superiorità numerica a giocare i settanta minuti fino al triplice fischio finale. Passano 17 minuti e arriva la doccia gelata, colpo di tacco di Kone e gol di Koita che regala il pareggio prima dell’intervallo. Pronti via nella ripresa Pinamonti è bravissimo a segnare, grazie a un gol da posizione decisamente defilata. Al 79mo però, nonostante l’inferiorità numerica, il Mali pareggia ancora con Camara, un gol che avrebbe steso chiunque ma non i ragazzi di Paolo Nicolato. Passano quattro minuti e Pinamonti ancora si procura e realizza il calcio di rigore del 3-2. Nel recupero gioia anche per Plizzari che chiude la porta a Koita, parandogli un calcio di rigore. Nel finale mette la ciliegina sulla torta Frattesi, rendendo troppo duro il risultato per gli africani.

Video Italia Mali U20 (4-2): le dichiarazioni

Per il video di Italia Mali U20 andiamo a vedere quelle che sono le dichiarazioni post partita. A Rai Sport ha parlato Davide Frattesi che ha specificato: “Mi aspettavo di fare un girone di qualificazione dignitoso, poi in poco tempo siamo riusciti a creare un clima davvero bellissimo. Non era facile, perché molti di noi sono nuovi in questo gruppo. Siamo riusciti a fare qualcosa di veramente importante e cerchiamo di andare avanti ancora”. Il ct Paolo Nicolato ha specificato: “Questa squadra non smette di stupire, ma siamo davvero pronti a vivere un sogno in maniera intensa. Guardiamo avanti, lo facciamo però con serenità. La partita è stata durissima contro un avversario forte. I ragazzi però sono riusciti a venire fuori dalle difficoltà. Il Mali non è mai domo, molto qualitativo davanti ma alla fine la nostra maggiore freschezza è venuta fuori. Non abbiamo subito i contraccolpi che ci potevano essere per i due pareggi incassati. Sono veramente orgoglioso di questo gruppo”.

Il tabellino

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito (23’st Bettella), Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti(43’st Olivieri), Scamacca. A disp.: Candela, Buongiorno, Colpani, Capone, Carnesecchi, Gori, Alberico, Loria. All.: Paolo Nicolato

MALI (4-4-2): Y. Koita; Fofana (45’+1 st Traore), Diaby, Kanoute (K), Konan; Camara, Drame( 40’st Kontè), Sissoko, Diakite; Kone ( 24’st B. Traore), S. Koita. A disp.: A. Coulibaly, D. Diarra, Konate, M. Diarra, Samake, N’Diaye, S. Coulibaly, All.: Mamoutou Kane

RETI: 12’pt Kone aut.(I), 38’pt Koita (M), 15’st Pinamonti(I), 34’st Camara (M), 38’st Pinamonti rig.(I), 35’st Frattesi(I)

NOTE: Koita (M) sbaglia rigore al 45’+7′ st

AMMONITI: Sissoko (M)

ESPULSI: 21’pt Diakité (M)

ARBITRO: Elfath (USA)

STADIO: Tychy City Stadium, Tychy)

