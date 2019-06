Diretta Italia Mali U20/ Streaming video e tv: azzurrini nei quarti (Mondiali 2019)

Italia Mali U20, in diretta dallo Stadion Miejski w Tychach di Tychy, si gioca alle ore 18:30 di venerdì 7 giugno: la nostra nazionale giovanile è arrivata ai quarti di finale dei Mondiali U20 2019 e continua a vivere il suo grande sogno. Di fronte abbiamo una nazionale tosta e difficile da affrontare, che agli ottavi ha fatto fuori la favoritissima Argentina e nel girone eliminatorio si era presa la seconda posizione per il rotto della cuffia, arrivando qui con grande carattere; tuttavia il gruppo di Paolo Nicolato dà la sensazione di poter essere superiore e deve assolutamente sfruttare l’occasione, visto che le favorite sono praticamente tutte fuori. C’è dunque la possibilità di arrivare in finale; per il momento abbiamo fatto benissimo, incassando una sola rete (quella all’esordio contro il Messico) e poi mantenendo la porta inviolata anche grazie a due rigori parati, peraltro da due portieri diversi. Negli ottavi contro la Polonia ha deciso il calcio di rigore trasformato da un freddissimo Pinamonti; andiamo adesso a vedere, mentre attendiamo con trepidazione che abbia inizio la diretta di Italia Mali U20, in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Mali U20 sarà trasmessa come al solito sia sulla Rai sia sulla televisione satellitare: l'appuntamento è nel primo caso in chiaro per tutti su Rai Due, in alternativa su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Mondiali, come è stato ribattezzato il canale che trovate al numero 202 del decoder. Gli abbonati potranno seguire la partita dei quarti di finale anche in diretta streaming video: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e arrivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, mentre naturalmente Rai Play fornirà uno streaming per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALI U20

Per Italia Mali U20, Nicolato non ha squalificati e dunque ha tutte le diffide azzerate: buona notizia visto che rischiavano ben nove giocatori. Dunque vedremo il consueto schieramento, che dovrebbe essere un 3-5-2: davanti al portiere Plizzari agisce una linea difensiva comandata da Gabbia e completata da Del Prato e Ranieri, fanno un passo avanti Bellanova (destra) e Tripaldelli (sinistra) che di fatto affiancano i tre mediani, con Salvatore Esposito che gioca come regista davanti alla difesa, Luca Pellegrini che ha una sorta di posizione da mezzala tattica e Frattesi che si lancia negli spazi. Davanti ovviamente si punta sul solito tandem formato da Pinamonti e Scamacca; il Mali di Mahamoutou Kane si dispone con un modulo speculare, ma qui i due terzini Babou Fofana e Konan dovrebbero agire più che altro come terzini aggiunti alla linea che, formata da Abdoulaye Diaby, Drissa Diarra e Clement Kanoute, protegge il portiere Youssouf Koita. A centrocampo Ousmane Diakité e Sambou Sissoko formano una sorta di cerniera con Dramé che invece fa qualche passo avanti giocando sostanzialmente da trequartista: Sekou Koita e Ibrahima Koné sono i due attaccanti.



