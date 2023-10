Video/ Italia Malta (4-0) gol e highlights: Bonaventura e Berardi sugli scudi! (14 ottobre 2023)

VIDEO ITALIA MALTA (4-0): GLI AZZURRI NON SBAGLIANO

Chiesa e Zaccagni out per infortunio, Tonali e Zaniolo rispediti in fretta e furia a casa dopo che la procura di Torino li ha inseriti nel registro degli indagati per un giro di scommesse illegali che potrebbe coinvolgere altri pezzi grossi tra sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo. Non è stata certamente una settimana tranquilla per Spalletti e la nazionale italiana che hanno lasciato il ritiro di Coverciano per dirigersi a Bari dove era in programma la sfida contro Malta per le qualificazioni a Euro 2024.

RISULTATI QUALIFICAZIONE EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Poker dell'Italia! Diretta gol live score (14 ottobre)

L’Ucraina aveva battuto la Macedonia del Nord nel pomeriggio quindi era necessario vincere per riprendersi il secondo posto nel gruppo C. Il pubblico del San Nicola non ha fatto mancare il suo calore agli azzurri che hanno ripagato il sostegno con un poker, fermo restando che contro una squadra che si trova al 171^ posto nel ranking FIFA non si poteva assolutamente sbagliare. Soprattutto a ridosso della delicatissima sfida di martedì prossimo a Wembley con l’Inghilterra.

DIRETTA/ Italia Malta (risultato finale 4-0): Frattesi cala il poker! (Euro 2024, 14 ottobre 2023)

VIDEO ITALIA MALTA: LA GARA

Già in avvio gli azzurri vanno a un passo dal gol con Mancini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo scheggia la traversa, poi servirà l’invenzione di Bonaventura – che dal nulla si inventa un destro a giro imprendibile per Bonello – a sbloccare la partita. Prosegue il momento d’oro del centrocampista classe 1989 che con le sue prestazioni sta trascinando la Fiorentina sia in campionato che in Conference League e alla soglia dei 34 anni può ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in nazionale. Malta prova a tenere botta ma nel recupero del primo tempo capitola per la seconda volta: splendida apertura di Barella che Berardi che battezza il palo più lontano per la rete del raddoppio che mette definitivamente la gara in discesa per i ragazzi di Spalletti.

Probabili formazioni Italia Malta/ Quote: attacco nel segno del Sassuolo (qualificazioni Europei 2024)

Nella ripresa arriva anche la doppietta per la punta di diamante del Sassuolo – senza di lui i neroverdi hanno un rendimento da retrocessione – che alla fine si va a prendere gli applausi del San Nicola quando lascia il posto a Orsolini. Che sfiora il poker in acrobazia, ci pensa comunque Frattesi – su assist di Udogie, debutto in azzurro per il l’ex-difensore dell’Udinese che è già diventato un punto fermo nel Tottenham di Postecoglou – calarlo quando l’arbitro Strukan ha ormai il fischietto in bocca.

VIDEO ITALIA MALTA 4-0, LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni della RAI: “Che peso ha questa vittoria? Sicuramente quello dei tre punti, non abbiamo mai corso rischi, anche perché non abbiamo sottovalutato l’avversario e siamo scesi in campo con la massima serietà e professionalità, il gruppo sta venendo su bene, c’è voglia di conoscersi e giocare un buon calcio, per cui posso ritenermi soddisfatto. Kean è stato bravissimo nel ruolo di esterno, puntava sempre l’uomo e ha fatto sentire la sua fisicità, ci può venire molto comodo, gli ho fatto personalmente i complimenti perché ha macinato chilometri e ha lottato come un leone su ogni palla. Martedì contro l’Inghilterra conosceremo una volta per tutte le nostre potenzialità, ce la giocheremo”. Prima doppietta in nazionale per Domenico Berardi, trascinatore del Sassuolo e ora anche dell’Italia: “Sono contento per i gol e soprattutto per la prestazione, questa settimana abbiamo lavorato duramente e questo si è visto in campo. Martedì a Wembley sarà molto emozionante, abbiamo bellissimi ricordi e proveremo a compiere un’altra impresa”. Giacomo Bonaventura sembra aver trovato una seconda giovinezza, nemmeno ai tempi del Milan era così brillante: “È stata una emozione grandissima segnare con la maglia della nazionale, è una cosa speciale. Stasera abbiamo incontrato una squadra chiusa e quindi era fondamentale sbloccarla presto per non andare in affanno. Ho sempre sperato di rientrare nel giro anche se con il passare degli anni le chance diminuivano meno. Le ottime prestazioni con la Fiorentina mi hanno di certo aiutato”.

VIDEO ITALA MALTA 4-0, IL TABELLINO

ITALIA-MALTA 4-0 (2-0)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco (79’ Udogie); Barella (66’ Frattesi), Locatelli, Bonaventura (87’ Biraghi); Berardi (65’ Orsolini), Raspadori, Kean (79’ Scamacca). All. Luciano Spalletti.

MALTA (5-3-2): Bonello; J. Mbong (66’ Attard), Apap, Pepe, Z. Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen (66’ N. Muscat), Yankam (84’ Nwoko); Montebello (55’ Satariano), P. Mbong (84’ Paiber). All. Michele Marcolini.

ARBITRO: Duje Strukan (CRO).

AMMONITI: 44’ P. Mbong (M), 53’ Yankam (M), 54’ Apap (M).

RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 23’ Bonaventura (I), 45’+1’ e 64’ Berardi (I), 90’+3’ Frattesi (I).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ITALIA MALTA











© RIPRODUZIONE RISERVATA