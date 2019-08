Video/ Italia Polonia (2-3): highlights. Primo KO delle azzurre (Volley)

L’Italia viene sconfitta da una Polonia fortissima e agguerrita. Le azzurre portano a casa ugualmente la vittoria del girone e ora agli ottavi di finale dovranno vedersela contro la Slovacchia. Le nostre iniziano male, con la Polonia che schiaccia subito sull’acceleratore. Il primo set diventa piuttosto semplice per Stysiak e compagne che vincono senza troppi problemi. Ma tra un tempo e l’altro l’Italia riesce a reagire, rialzando la testa e cominciando a rispondere con degli attacchi velenosi ed efficaci. Le azzurre crescono dal punto di vista del gioco, così dopo aver vinto il secondo set vincono anche il terzo, ovvero quello che vale il primo posto del girone. L’Italia però vuole vincere e dimostrare di essere più forte della Polonia anche nella partita singola. Paola Egonu funge da trascinatrice, ma Sylla e Sorokaite fanno paura. Le polacche sentono di potercela fare e sul 21-18 cercano l’allungo, con l’Italia che allenta la presa e finisce al tie break. Il quinto set parte bene per l’Italia, che però si mostra debole in fase di ricezione. E la Polonia ne approfitta sconfiggendo le azzurre sul 15-12. La nostra Nazionale se la vedrà domenica contro la Slovacchia negli ottavi di finale.

Polonia-Italia 3-2 (25-14 19-25 13-25 25-21 15-12)

Polonia: Grajber, Alagierska 11, Kakolewska 9, Lukasik 1, Stenzel (L), Stysiak 15, Maj-Erwardt (L), Wolosz 2, Medrzyk 7, Smarzek-Godek 23, Zaroslinka-Krol 1, Kowalewska. N.E. Efimienko-Mlotkowska, Wojcik. All. Nawrocki

Italia: Sorokaite 19, Malinov 1, De Gennaro (L), Folie 9, Orro, Chirichella 9, Danesi, Nwakalor, Bosetti L. (L), Sylla 16, Egonu 25, Parrocchiale. N.E. Fahr, Enweonwu. All. Mazzanti Arbitri: Ivanov (BUL) e Simic (SRB)

