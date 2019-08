Video/ Italia Russia (85-15): highlights, azzurri travolgenti (rugby test match)

Allo Stadio Riviera delle Palme l’Italia surclassa la Russia vincendo per 85 a 15, ammiriamo dunque gli highlights di questo trionfo azzurro nella cronaca e poi naturalmente nel video di Italia Russia. Nel primo tempo gli ospiti cercano di cogliere di sorpresa gli avversari con un calcio di punizione di Gaysin al 4′ ma gli azzurri replicano immediatamente andando in meta con Morisi all’8′ e con il capitano Parisse al 16′, entrambe trasformate da Allan. I russi accorciano con i 5 punti di Golosnitskii al 18′ ma Bellini sigla due mete consecutive al 25′ ed al 28′, quest’ultima trasformata da Allan come quella di Minozzi al 37′. Ci pensa infine Hayward, a tempo scaduto al 40’+1′, ad aumentare il distacco schiacciando l’ovale oltre la linea a ridosso dell’intervallo. Nel secondo tempo la musica non cambia grazie alle 7 mete messe a segno dall’Italia rispettivamente con Allan al 42′, Ferrari al 48′, Padovani al 57′, Minozzi al 60′ ed al 74′, Campagnaro al 67′ e Canna all’83’, mentre gli uomini di coach Jones sono stati capaci di riaffacciarsi in avanti soltanto all’80’ con la meta di Fedotko, trasformata da Kushnarev. Vittoria importante per l’Italia di O’Shea che ha mostrato di saper avere la meglio di un avversario tecnicamente inferiore mentre la Russia dovrà lavorare ancora in vista dell’esordio al Mondiale contro il Giappone.

VIDEO ITALIA RUSSIA: IL TABELLINO

Italia-Russia 85-15 (p.t. 38-8) Mete: 8′ Morisi(I); 16′ Parisse(I); 18′ Golosnitskii(R); 25′, 28′ Bellini(I); 37′ Minozzi(I); 40’+1′ Hayward(I); 42′ Allan(I); 48′ Ferrari(I); 57′ Padovani(I); 60 Minozzi(I); 67′ Campagnaro(I); 74′ Minozzi(I); 80′ Fedotko(R); 83′ Canna(I). Trasformazioni: 9′, 17′, 29′, 38′, 43′, 50′ Allan(I); 58′, 61′, 68′, 75′, 84′ Canna(I); 80′ Kushnarev(R). Calci di punizione realizzati: 4′ Gaysin(R).

ITALIA 15 Hayward, 14 Minozzi, 13 Campagnaro, 12 Morisi, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Parisse, 7 Polledri, 6 Steyn, 5 Ruzza, 4 Sisi, 3 Pasquali, 2 Bigi, 1 Lovotti. A disp.: 16 Zani, 17 Ferrari, 18 Riccioni, 19 Zanni, 20 Negri, 21 Braley, 22 Canna, 23 Padovani. All.: O’Shea.

RUSSIA 15 Artemyev, 14 Davydov, 13 Ostroushko, 12 Gerasimov, 11 Golosnitsky; 10 Gaysin, 9 Perov; 8 Gresev, 7 Gadzhiev, 6 Ostrikov; 5 Garbuzov, 4 Vavilin; 3 Gotovtsev, 2 Selsky, 1 Morozov. A disp.: 16 Matveev, 17 Polivalov, 18 Podrezov, 19 Fedotko, 20 Zhivatov, 21 Dorofeev, 22 Kushnarev, 23 Sozonov. All.: Jones.

Arbitro: Karl Dickson (Inghilterra).

VIDEO ITALIA RUSSIA: GLI HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA