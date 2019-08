Diretta Italia Russia/ Streaming video Rai: pesante test per gli azzurri (rugby)

Italia Russia, in diretta dal campo di San Benedetto del Tronto, è la partita amichevole di rugby in programma oggi sabato 17 agosto 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 18,25. Dopo quindi il test match di Dublino, ecco che la formazione del Ct O’Shea torna di nuovo in campo, ma questa volta di fronte al proprio pubblico di casa: davanti ci sarà dunque la formazione del ct Lyn Jones, che pure come l’Italia, prenderà parte ai prossimi Mondiali in Giappone. Sarà quindi un test match di grande valore per i nostri beniamini, che guardano alla prossima avventura iridata nipponica con un poco di timore considerando il valore degli avversari che incontreremo. Per fortuna però vi è ancora tempo per affinare il nostro stato di forma e la nostra compattezza e di certo anche nella diretta Italia Russia di questa sera arriveranno buoni segnali dalla squadra azzurra.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE ITALIA RUSSIA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Italia Russia, test match di rugby, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato e per l’occasione anche sui primi canali. Appuntamento quindi alle ore 18,25 su Rai Due con la diretta streaming video offerta a tutti tramite il ben noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA RUSSIA

DIRETTA ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO

Benché la compagine russa non abbia una grande tradizione (specie se facciamo un confronto con nazionali come l’Irlanda che abbiamo appena affrontato) la diretta Italia Russia di questa sera non sarà comunque e una passeggiata per gli uomini di O’Shea, che pure saranno animati da una grande voglia di riscatto. Solo settimane scorsa, come ricordato prima, lo squadrone azzurro ha infatti affrontato in amichevole l’Irlanda a Dublino, venendone pesantemente sconfitta con il risultato di 29-10. Le mete realizzate da Mbanda e Canna nella prima parte dell’incontro infatti sono servite poco a contrastare la formazione del Trifoglio, andata a valanga nel primo tempo e trascinata specialmente da Carberry, Kearney e Conway. Non è quindi stato un grande esordio per i nostri beniamini nel calendario di allenamento e test che ci porterà fino al Giappone, quando a settembre avranno luogo i Mondiali. Per fortuna l’occasione di riscatto arriva subito e pure non sarà l’unica, perchè la nostra federazione ha messo a punto in programma davvero importante per prepararci al maglio all’avventura iridata. Prima però di pensare ai prossimi incontri e alla trasferta nipponica, serve massima concentrazione sulla sfida di questa sera, che potrebbe pure regalarci parecchie sorprese. Non ci resta dunque che dare la parola al campo.



