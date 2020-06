Video/ Juve Stabia Livorno (2-3): gol e highlights. Labronici ancora vivi (Serie B)

Mille emozioni a Castellammare di Stabia, come si intuisce dal video Juve Stabia Livorno, vittoria 2-3 per gli ospiti. La Juve Stabia passa in vantaggio nel primo tempo con Calò e gioca meglio di un Livorno troppo timido, ma che inizia la ripresa con un’altra marcia, ribaltando la situazione con le reti di Agazzi e Marras. Ma nel finale viene espulso Porcino e Cissé regala la dodicesima prodezza stagionale. Finita? Neanche per sogno, Giacomo Ricci viene espulso e in dieci contro dieci il guizzo decisivo lo trova il Livorno con Boben in pieno recupero. Una sconfitta che complica la corsa salvezza della Juve Stabia, mentre il Livorno conferma di avere ancora orgoglio, ma la situazione dei labronici, ultimi in classifica, resta complicatissima nella corsa alla permanenza in Serie B. CLICCA QUI PER IL VIDEO JUVE STABIA LIVORNO: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO JUVE STABIA LIVORNO: LE DICHIARAZIONI

Fabio Caserta parla nel dopogara senza mezzi termini di momento peggiore della stagione per la Juve Stabia: “È il momento peggiore per noi soprattutto sotto l’aspetto mentale, quando prendi gol tutto diventa più difficile. Piangere dopo una sconfitta serve a ben poco, ora la nostra situazione si è complicata però dobbiamo continuare a lavorare perché ci sono ancora 8 partite”. A parlare per il Livorno è stato invece il match winner Boben: “Una bella vittoria, bello vincere così. La Juve Stabia era più forte, ma noi abbiamo fatto una bella prestazione, siamo contenti, ci dobbiamo credere fino alla fine, speriamo. L’arrivo di Filippini ci ha dato tanta forza, andiamo con forza su ogni pallone. Ci dobbiamo credere, ancora non è finita, siamo vivi, l’abbiamo dimostrato anche stavolta“.



