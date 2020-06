Diretta Juve Stabia Livorno/ Streaming video DAZN: punti per la salvezza (Serie B)

Juve Stabia Livorno, in diretta dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, è in programma alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 26 giugno 2020. Oggi infatti è il giorno dedicato alla trentesima giornata di Serie B, da poco ripartita dopo lo stop forzato dovuto al Coronavirus: Juve Stabia Livorno potrebbe essere definita una sfida salvezza, ma in realtà le prospettive di campani e toscani sono molto differenti. Le Vespe infatti, nonostante la sconfitta di settimana scorsa contro il Pescara, hanno 36 punti in classifica e ad oggi sarebbero salve senza nemmeno dover passare per i playout: questo è l’obiettivo finale della Juve Stabia, che oggi cercherà di approfittare di un turno sulla carta molto favorevole. Di fronte infatti ci sarà un Livorno che, dopo la sconfitta casalinga contro il Cittadella, è rimasto fermo ad appena 18 punti, ultimo a -14 anche solo dal quartultimo posto utile per i suddetti playout: il destino dei toscani sembra dunque segnato, perché per il Livorno appare impossibile scampare a una retrocessione già scritta, salvo un clamoroso miracolo sportivo che entrerebbe nella storia della Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juve Stabia Livorno non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA LIVORNO

Scopriamo adesso insieme quali dovrebbero essere le probabili formazioni per Juve Stabia Livorno. Nessuno squalificato da entrambe le parti, ecco dunque che la Juve Stabia potrebbe scendere in campo secondo il seguente modulo 4-2-3-1, con questi possibili titolari: Provedel in porta; Vitiello, Tonucci, Troest e Germoni davanti a lui nella difesa a quattro; Calò e Addae a formare la coppia in mediana e Canotto, Bifulco e Di Gennaro (ma con diversi ballottaggi ancora aperti) sulla trequarti, in sostegno alla prima punta Forte. La replica dei disperati ospiti del Livorno potrebbe invece passare da un modulo 3-5-2 con questi possibili interpreti dal primo minuto: Plizzari estremo difensore; Boben, Bogdan e Di Gennaro nella retroguardia davanti a lui; a centrocampo una folta linea a cinque con Del Prato, Agazzi, Viviani, Awua e Seck; infine il tandem d’attacco con uno fra Mazzeo e Braken insieme a Ferrari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Juve Stabia Livorno. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,10, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del fanalino di coda Livorno (segno 2) varrebbe 3,60 volte la posta in palio.



