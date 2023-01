Video/ Juve Stabia Monterosi (1-3) gol ed highlights: cadono in casa le vespe!

Video Juve Stabia Monterosi che racconta la formazione laziale e la sua grande vittoria in casa campana contro la Juve Stabia. Vespe giallonere che partono in vantaggio con la rete dell’ex Palermo Accursio Bentivegna che approfitta di un pallone vagante e lo spedisce in porta firmando la rete del 1-0. Vantaggio della formazione di Castellammare che non dura molto perché arriva il pareggio della squadra laziale, con la rete di Della Pietra. Ha l’occasione di trovare la rete anche la Juve Stabia ma dal dischetto sbaglia clamorosamente Santos.

Il venezuelano sbaglia il rigore ma non il Monterosi che trova il gol del raddoppio con Danilo Piroli. Il raddoppio della formazione laziale non dura molto perché il tris lo firma Carlini. Secondo tempo che non regala le emozioni del primo tempo e vede la Juve Stabia in balia dell’avversaria con l’unica azione importante capitata sui piedi di Andrea Silipo con il solito sinistro a giro. Gol ancora per Piroli, posizione di fuorigioco e gol annullato. Triplice fischio e +3 Monterosi che sale in classifica con questa vittoria importante.

VIDEO JUVE STABIA MONTEROSI: IL TABELLINO

JUVE STABIA: Barosi D. (Portiere), Altobelli D., Bentivegna A. (dal 20′ st Silipo A.), Caldore M., D’Agostino G., Gerbo A. (dal 8′ st Pandolfi L.), Maggioni T., Maselli S., Mignanelli D., Santos C. (dal 20′ st Zigoni G.), Scaccabarozzi J. (dal 26′ st Ricci M.). A disposizione: Berardocco L., Carbone L., Cinaglia D., Dell’Orfanello U., Erradi B., Guarracino M., Maresca B. (Portiere), Pandolfi L., Peluso M., Picardi M., Ricci M., Russo D. (Portiere), Silipo A., Vimercati A., Zigoni G.

MONTEROSI TUSCIA: Forte F. (Portiere), Borri L., Cancellieri D., Carlini M., Della Pietra V. (dal 25′ st Tonin R.), Gasperi M. (dal 33′ st Santoro S.), Lipani J., Mbende E., Parlati S., Piroli D., Tartaglia A. (dal 33′ st Giordani P.). A disposizione: Alia M. (Portiere), Burgio R., D’Antonio F., Ferreri G., Giordani P., Moretti G. (Portiere), Santoro S., Tolomello F., Tonin R.

Reti: al 10′ pt Bentivegna A. (Juve Stabia) al 14′ pt Della Pietra V. (Monterosi Tuscia) , al 32′ pt Piroli D. (Monterosi Tuscia) , al 45′ pt Carlini M. (Monterosi Tuscia) .

Ammonizioni: al 36′ st Ricci M. (Juve Stabia) al 6′ st Mbende E. (Monterosi Tuscia), al 10′ st Forte F. (Monterosi Tuscia), al 36′ st Piroli D. (Monterosi Tuscia), al 45′ st Santoro S. (Monterosi Tuscia).











