Video/ Juve Stabia Picerno (2-3) gol e highlights: le vespe cadono ancora (Serie C)

VIDEO JUVE STABIA PICERNO 2-3: PRIMO TEMPO

Termina con il risultato di 2-3 la partita Juve Stabia Picerno. Nella 9^ giornata di andata del girone C di Serie C, i lucani rialzano la testa conquistando un’importante vittoria che allontana il periodo negativo. Infatti il Picerno era reduce da tre sconfitte consecutive. Per la Juve Stabia continua invece il periodo negativo e perde la seconda gara consecutiva, con i tre punti che mancano dalla trasferta di Latina. Successo meritato dagli ospiti come dimostra il video degli highlights. Andiamo a rivivere le emozioni del match. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVE STABIA PICERNO

Il primo tempo si apre con una fase di studio. Il primo squillo della gara arriva al 15′ ed è di marca Picerno. Sugli sviluppi di un contropiede, Vivacqua serve De Marco che ben posizionato realizza il gol del vantaggio, è 0-1. La Juve Stabia prova a reagire al 29′ con Donati ben imbucato da Altobelli, ma la sua conclusione finisce fuori. Al 31′ però il Picerno raddoppia, di nuovo in contropiede. Gerardi lancia lungo verso Vivacqua e con un tocco sotto trova la rete dello 0-2. Questa volta la reazione dei campani arriva subito e al 34′ accorciano le distanze. Sugli sviluppi di un corner, Eusepi risolve una mischia centrando il bersaglio, 1-2 e partita riaperta. Il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio.

VIDEO JUVE STABIA PICERNO 2-3: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la trama del primo, con la gara che si conferma scoppiettante. La ripresa comincia con i campani che sfiorano il pareggio con Rizzo al 54′. Il calciatore della Juve Stabia dopo un’azione personale conclude di poco alto. Al 55′ il Picerno realizza il terzo gol. Gerardi con un bel colpo di testa trova il gol su assist di Guerra. Partita che sembra mettersi in discesa per gli ospiti con il doppio vantaggio.

Il Picerno però si complica la vita da solo e al 64′ l’autorete di Ferrani permette alla Juve Stabia di riaprire il match. Sugli sviluppi di un corner, Tonucci va a colpire di testa, la palla rimbalza su Ferrani e finisce in rete, è 2-3. Nel finale il Picerno ha l’occasione per chiuderla definitivamente con il colpo di testa di Coratella, ma non inquadra la porta. Al 94′ la Juve Stabia sfiora il clamoroso pareggio. Eusepi conclude a botta sicura, ma Albertazzi con un miracolo salva il risultato. La gara si conclude con il punteggio di 2-3.

VIDEO JUVE STABIA PICERNO 2-3: IL TABELLINO

RETI: 15′ De Marco (P), 31′ Vivacqua (P), 34′ Eusepi (JS), 56′ Gerardi (P), 64′ Aut. Ferrani (JS).

JUVE STABIA (3-5-2): Lazzari; Cinaglia (Schiavi 31’s.t.), Tonucci, Caldore, Donati (Bentivegna 36’p.t.); Davì (Evacuo 13’s.t.), Berardocco, Altobelli, Rizzo, Panico, Eusepi. A disp. Russo, Sarri, Schiavi, Stoppa, Scaccabarozzi, Bentivegna, Squizzato, Della Pietra, Lipari, Troest, Esposito, Evacuo. All. Walter Novellino.

PICERNO (4-3-3): Albertazzi, Finizio (De Cristoforo 32’s.t.), Ferrani, Pitarresi, Allegretto, Vivacqua (Terranova 16’s.t.), Gerardi (Coratella 23’s.t.), Reginaldo (De Franco 32’s.t.), Guerra, De Ciancio, De Marco (Setola 23’s.t.). A disp. Viscovo, De Cristoforo, Summa, Alcides Dias, Dettori, De Franco, Terranova, Coratella, Carrà, Viviani, Setola. All. Antonio Palo.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.



