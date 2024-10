VIDEO E HIGHLIGHTS JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE

In campo un’interessante sfida quella del video Juventus Bayern Monaco donne valida per la seconda giornata di Champions League. La due squadre si sono affrontate a viso aperto fin dai primi minuti e hanno dato vita ad una partita godibile sul campo di Biella reso molto pesante dalla pioggia. A spuntarla sono state le tedesche che hanno giocato una partita solida e di carattere che le ha viste soffrire e giocare un grande calcio allo stesso tempo. I primi minuti sono stati tutti a marca Bayern con le tedesche che sono riuscite a trovare il vantaggio solo al 18′ con Dallmann capace di risolvere una mischia in area di rigore con un colpo di testa diretto al secondo palo. Le bianconere provano a rispondere al minuto 27 con una conclusione da fuori area di Vangsgaard che non è riuscita ad angolare ed ha trovato pronta la risposta di Grohs. La più grande occasione per la Juventus arriva al 32′ con Boattin che calcia da fuori e trova la respinta del palo a Grohs battuta. Qualche minuto dopo, però, le bianconere chiedono un rigore per un contatto tra Caruso e Dallmann ma l’arbitro non vede l’irregolarità e non fischia scatenando le proteste della panchina.

Il secondo tempo inizia con una Juventus a caccia del pari ma contro un Bayern Monaco che usa in modo magistrale il possesso palla per allontanare dalla zona calda le italiane. Questo approccio porta grande guadagno alle tedesche che concedono solo un’occasione. Vangsgaard, dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, si presenta a tu per tu con Grohs ma calcia male con il destro e il suo pallone termina sul fondo. Per vedere la fine della partita bisogna aspettare il 73′ e un altro calcio d’angolo che risulta fatale alla Juventus. In un’altra mischia, infatti, Harder si avventa sul pallone e anticipa tutti mettendo il pallone alle spalle di Peyraud-Magnin per chiudere la partita. Gli ultimi minuti non producono occasioni e vedono le due squadre stremate per via del campo pesante che ha complicato il match.

JUVENTUS-BAYERN MONACO DONNE 0-2

MARCATORI: 18′ Dallmann, 73′ Harder

JUVENTUS (3-4-1-2) Peyraud-Magnin; Calligaris, Kullberg, Cascarino; Krumbiegel, Schatzer, Bennison, Boattin; Caruso; Vangsgaard, Cantore.

BAYERN MONACO (4-1-4-1) Grohs; Gwinn, Viggosdottir, Hansen, Simon; Stanway; Lohmann, Zadrazil, Dallmann, Buhl; Harder.

ARBITRO: Projkovska (Macedonia)

AMMONITE: 22′ Bennison (J), 93′ Girelli (J)

ESPULSE: //

GUARDA GOL, HIGHLIGHTS E VIDEO JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE