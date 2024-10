DIRETTA JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE, SFIDA PER IL PRIMO POSTO NEL GIRONE

Torna la Champions League femminile e lo fa con la super sfida alle 1845 della diretta Juventus Bayern Monaco donne valida per la seconda giornata del girone C. Le due squadre hanno vinto la prima partita e sono pronte a darsi battaglia a Torino per il primo posto del girone. La Juventus ha vinto la prima ostica trasferta contro il Valerenga nell’ultima partita e vuole continuità anche contro le fortissime tedesche. Prova di forza per il Bayern Monaco che ha steso per 5 a 2 l’Arsenal nella prima partita ed è pronto a riconfermarsi anche in una trasferta difficile come quella di Torino.

DIRETTA JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Champions League femminile e la diretta Juventus Bayern Monaco donne sarà necessario essere abbonati a DAZN che trasmetterà la partita. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale della partita che vi terrà aggiornati sullo svolgimento del match.

JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori approfondendo le probabili formazioni della partita. Difesa a tre per Canzi che è pronto ad affidarsi a Cascarino, Lenzini e Calligaris per difendere la porta di Magnin. Bergamaschi e Bonansea giocheranno sugli esterni a sostegno del tridente formato da Beccari, Cantore e Vangsgaard.

In campo con un 4-4-2, invece, il Bayern Monaco di Straus che si affiderà al duo formato da Harder e Damnjanovic per l’attacco. Buhl e Lohmann giocheranno sull’esterno completando il centrocampo insieme a Stanway e Zadrazil.

JUVENTUS BAYERN MONACO DONNE, LE QUOTE

Parliamo anche le quote della diretta Juventus Bayern Monaco donne utilizzando le quote proposte da Bet365. Le bianconere partono sfavorite e vedono la loro vittoria a 2,87 contro il 2 per le tedesche a 2,04 e il pareggio X a 3,60.