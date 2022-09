Video/ Juventus Benfica (1-2) gol e highlights: i bianconeri crollano nella ripresa

La Juventus parte a razzo trovando subito la via del gol con Milik che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e gonfia la rete con un gran colpo di testa. Stavolta il VAR non fa pasticci con i giocatori non inquadrati dalle telecamere e non cancella l’esultanza del centravanti polacco, la gara sembra già in discesa per i ragazzi che sfiorano pure il raddoppio con Kostić. Ma a un certo punto, improvvisamente, la Vecchia Signora stacca la spina e viene su il Benfica che dopo aver lasciato sfogare gli avversari si propone spesso e volentieri in avanti con Perin che deve fare gli straordinari, messo a dura prova da Rafa Silva – che scheggia pure il palo – e soprattutto Gonçalo Ramos che a ridosso dell’intervallo si procura un calcio di rigore trasformato da João Mário – una vecchia conoscenza del calcio italiano che ha vestito la maglia dell’Inter tra il 2016 e il 2019.

Allegri non riesce a scuotere i suoi ragazzi che nella ripresa si consegnano letteralmente agli avversari, è vero che Vlachodimos nega la doppietta a MIlik con un volo a planare, ma al netto di questo episodio in campo si vede solo il Benfica che trova meritatamente il vantaggio con il tap-in vincente di Neres che non lascia scampo ai bianconeri dopo il mezzo miracolo di Perin sullo scatenato Rafa Silva. Gli encarnados sfiorano il tris in contropiede con Bah fermato da Bonucci e Neres che va a un passo dalla doppietta personale. Solamente nel finale la Juventus tira fuori l’orgoglio con Kean che pareggia il conto dei legni, Vlahović che segna in fuorigioco e Bremer che grazia letteralmente gli ospiti a ridosso del novantesimo. Finisce 2 a 1 per gli uomini di Schmidt che salgono a 6 punti nel gruppo A di Champions League 2022-23, e assieme al PSG hanno scavato un solco difficile da riempire. Quello con il Maccabi Haifa sembra già uno scontro diretto per il terzo posto che vale il ripescaggio in Europa League…

VIDEO JUVENTUS BENFICA 1-2, LE DICHIARAZIONI

Ottavo posto in classifica, a pari punti con il Torino, dopo le prime sei giornate del campionato di Serie A; in Champions League la qualificazione agli ottavi di finale sembra già un’utopia, la Juventus di Max Allegri sta attraversando un momento molto difficile e come dimostrano le parole del mister non si vede la luce in fondo al tunnel: “Difficile da spiegare una sconfitta simile, posso solo dire che dopo l’1-2 la partita di fatto è finita, in contropiede abbiamo rischiato di prendere più volte il terzo gol, è vero che nel finale siamo andati vicini al pareggio ma la prestazione non sarebbe cambiata. Inutile parlare e arrampicarsi sugli specchi, dobbiamo stare zitti e rimboccarci le maniche, pensando solamente alla prossima partita. Alla squadra ho già detto che questi momenti nel calcio sono già capitati e capiteranno ancora, ma bisogna uscirne compatti, domenica ci aspetta un’altra sfida difficile ma a questi livelli non esistono impegni facili. Da quando alleno la Juve non mi era mai capitato di perdere le prime due gare nella fase a gironi di Champions”.

VIDEO JUVENTUS BENFICA 1-2, IL TABELLINO

JUVENTUS-BENFICA 1-2 (1-1)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (58’ De Sciglio), McKennie, Paredes, Miretti (58’ Di María), Kostić (70’ Kean); Milik (70’ Fagioli), Vlahović. All. Massimiliano Allegri.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez (81’ Aursnes); Neres (81’ Chiquinho), Rafa Silva (86’ Diogo Gonçalves), João Mário (86’ Draxler); Gonçalo Ramos (81’ Musa). All. Roger Schmidt.

ARBITRO: Felix Zwayer (GER).

AMMONITI: 26’ Bah (B), 42’ Miretti (J), 45’ João Mário (B), 45’ Perin (J), 59’ Danilo (J), 73’ Paredes (J), 85’ Florentino (B).

RECUPERO: 4’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 4’ Milik (J), 43’ rig. João Mário (B), 55’ Neres (B).











