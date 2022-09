Video/ Juventus Benfica Youth League (1-1) gol ed highlights: pareggio in extremis!

Video Juventus Benfica Youth League comincia con il direttore di gara svedese Sjoberg che decreta l’inizio. La prima azione è per gli ospiti che impegnano immediatamente Scaglia che mette in calcio d’angolo prontamente. L’azione era stata iniziata della giocata di Diego Moreira che serve il compagno Precatado che calcia di prima intenzione senza nemmeno pensarci ma il portiere è attentissimo e smanaccia in calcio d’angolo. Primo cartellino giallo che colpisce Nonge Boende, reo di aver commesso fallo su Nuno Felix. Per il direttore di gara è cartellino giallo e calcio di punizione Benfica. Diego Moreira è di certo, per distacco, il migliore in campo della formazione lusitana e non solo. Il giocatore portoghese sta facendo ammattire la difesa bianconera con avanzate e squilli contro Scaglia. Episodio che può cambiare la partita con la Juventus che rimane in 10 uomini per via dell’espulsione di Scaglia per essere uscito a valanga sull’avversario. Poco prima Turco ha preso il palo e primo tempo che termina sul pareggio ma con tantissime emozioni.

Video Juventus Benfica che si apre nel secondo tempo con l’azione del solito Diego Moreira che si accende dopo diversi minuti dall’inizio. Primo tempo eccezionale per il giocatore che però lascia a N’Dour il gioco che sfida il portiere con la palla che non termina in porta. Diversi giri d’orologio e la squadra lusitana sblocca la partita con il solito Luis Semedo abile a freddare il portiere avversario e trovare la gioia dello 0-1. Juventus che prova a recuperare il match con la triangolazione Hasa e Rouhi ma niente da fare André Gomes è attento sfoggia i suoi riflessi. Assedio Juventino dopo che il Benfica non ha chiuso la partita e trova un tiro dal dischetto dove si presenta Huijsen che però non è freddo abbastanza e sbaglia dagli undici metri ma sulla respinta c’è Mbangula che è il più veloce a spedire la palla in rete. Partita che termina, dunque, con un punto per entrambe le due compagini al termine di un bell’incontro.

VIDEO JUVENTUS BENFICA YOUTH LEAGUE: IL TABELLINO

MARCATORI: 62′ Luis Semedo (B), 90+3′ Mbangula (J)

JUVENTUS: Scaglia, Turco S. (dal 71′ Mancini), Dellavalle, Huijsen, Rouhi; Galante (dal 37′ Daffara), Nonge (dal 71′ Maressa), Ripani, Hasa; Turco, Yildiz (dal 59′ Mbangula). A disp. Mbangula, Domanico, Moruzzi, Morleo (All. Montero).

BENFICA: Andrè Gomes, Joao Tomè, Hugo Faria, Coser, Guillerme Montoia; Joao Neves, Nuno Felix (dal 59′ Diogo Proiste), N’Dour (dal 79′ Hugo Felix); Diego Moreira (dall’89’ Iuri Moreira), Luis Semedo (dall’89’ Joao Veloso), Josè Precatado (dal 59′ Dju). A disp. Ferreira, Diogo Spencer (all. Araujo).

ARBITRO: Sig. Kaspar Sjoberg (SWE)

AMMONITI: Nonge (J), Joao Neves (B), Joao Moreira (B), Dju (B)

ESPULSI: Scaglia (J)

