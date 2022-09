Diretta Juventus Benfica/ Streaming video tv: bianconeri per rivalsa (Youth League)

DIRETTA JUVENTUS BENFICA YOUTH LEAGUE: PARTITA CHE SI GIOCA SUI DETTAGLI!

La diretta di Juventus Benfica di Youth League è inserita nel calendario della seconda giornata della fase a gironi della competizione giovanile: le due squadre, come le rispettive big, fanno parte del gruppo H. Ad accomunarle c’è la delusione raccolta all’esordio. Entrambe infatti hanno incassato una sconfitta.

I baby bianconeri sono usciti sconfitti dalla sfida in casa del Paris Saint Germain, mentre i portoghesi hanno subito un ko di misura tra le mura amiche contro l’Haifa, squadra israeliana per la prima volta qualificata al torneo. L’obiettivo da ambo le parti è dunque quello di invertire la rotta e trovare un risultato utile, viceversa la situazione in classifica si metterà male.

JUVENTUS BENFICA YOUTH LEAGUE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Juventus Benfica di Youth League sarà disponibile in tv per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Juventus Benfica di Youth League sarà sarà visibile in streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BENFICA YOUTH LEAGUE

Le probabili formazioni di Juventus Benfica di Youth League mostrano in entrambe le squadre qualche cambiamento, date le sconfitte rimediate nello scorso turno. I padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Doratiotto. Per il resto lo schieramento dei baby bianconeri come di consueto sarà con il modulo del 4-4-2: Scaglia; Rouhi, Huijsen, Nzouango, Valdesi; Mbangula, Pisapia, Nonge Boende, Mulazzi; Yildiz, Turco. Per gli ospiti invece a marcare sarà lo squalificato Jevsenak. Lo schieramento sarà quello del 4-3-3: Soares; Rodrigues, Lacroix, Bajrami, Tome; Neves, Felix, Ndour; Moreira, Resende, Pereira

QUOTE JUVENTUS BENFICA YOUTH LEAGUE

Le quote di Juventus Benfica di Youth League sono abbastanza equilibrate: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Goldbet. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta a 2.90. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 2.10. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.60.











