Video/ Juventus Inter (0-1) gol e highlights: domina Allegri, vince Inzaghi

VIDEO JUVENTUS INTER (0-1): I BIANCONERI DOMINANO, MA VINCE INZAGHI

Succede di tutto all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter e il risultato finale non rispecchia al massimo quanto visto in campo: emozioni garantite nel video Juventus Inter 0-1. Dopo più di 100 minuti complessivi fatti di occasioni, polemiche e proteste, sorride Simone Inzaghi, che mette in cassaforte tre punti fondamentali non solo per la Champions ma anche per la corsa scudetto, considerando la gara ancora da recuperare col Bologna. 22 tiri complessivi dei bianconeri, neppure uno trasformato in gol. Solo 5, invece, per i nerazzurri, che però riescono a passare sul campo dello Stadium con il rigore trasformato da Calhanoglu al 45’+4. Un penalty concesso da Irrati quando Morata colpisce con un leggero pestone Dumfries.

Il direttore di gara si reca al Var e assegna il calcio di rigore per i nerazzurri, dando il giallo allo spagnolo. Sul pallone va Calhanoglu, ma Szczesny intuisce l’angolo e respinge la palla, che però resta in gioco. Sulla sfera si avventano i bianconeri e lo stesso turco, che la spedisce in rete, ma per l’arbitro la rete è da annullare. Dopo altri due minuti a gioco fermo, Irrati decide di far ribattere il rigore. De Ligt, infatti, entra in area prima della battuta e poi è il primo ad avventarsi sul pallone respinto da Szczesny. Sulla sfera va di nuovo Calhanoglu, che sta volta non sbaglia. I bianconeri giocano entrambi i tempi meglio, avendo chance clamorose con Vlahovic, Dybala, Zakaria e Chiellini, colpendo anche una traversa e protestando per un presunto fallo in area, considerato come fuori: la palla, però, non entra. “Di corto muso” passa allora l’Inter: il derby d’Italia è nerazzurro.

VIDEO JUVENTUS INTER (0-1): LE DICHIARAZIONI

Al termine di Juventus Inter, Allegri e Inzaghi hanno commentato quanto accaduto in campo. Il tecnico bianconero si è presentato con un po’ di rammarico ai microfoni di Dazn: “Episodi? Parlerei della prestazione, è stata una bella Juventus. Abbiamo margini di miglioramento e stiamo migliorando. Abbiamo verticalizzato di più, abbiamo giocato anche una gara buona a livello tecnico. Ora finalmente non ci sono più dubbi sul fatto che siamo fuori dalla lotta Scudetto: dobbiamo arrivare tra le prime quattro per poi ripresentarci ai blocchi di partenza il prossimo anno per provare a vincere lo Scudetto”. Umore differente per Inzaghi: “Sicuramente è una tappa fondamentale perché stiamo rincorrendo Milan e Napoli. Volevamo rimanere lì. Abbiamo perso punti che cercheremo di guadagnare in queste partite che mancano da qui alla fine. Pressione? Poca, sono più avanti di quello che pensassi”.

JUVENTUS INTER (0-1): IL TABELLINO

MARCATORI: 45’+4′ Calhanoglu rig.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (72′ De Sciglio); Locatelli (34′ Zakaria), Rabiot (84′ Arthur); Cuadrado (84′ Bernardeschi), Dybala, Morata (72′ Kean); Vlahovic. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani

INTER (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (58′ Darmian), Barella, Brozovic (77′ Gagliardini), Calhanoglu (77′ Vidal), Perisic; Dzeko (90′ Gosens), Lautaro Martinez (58′ Correa). All. Inzaghi. A disp. Radu, De Vrij, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Dimarco, Caicedo.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

AMMONITI: 2′ Lautaro Martinez, 15′ Rabiot, 27′ Locatelli, 75′ Perisic, 76′ Calhanoglu

