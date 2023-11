Video/ Juventus Inter (1-1) gol e highlights: il big match delude le aspettative (Serie A, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS JUVENTUS INTER

Juventus-Inter era il piatto forte della 13^ giornata di Serie A che aveva già proposto due match di alta classifica come Atalanta-Napoli e Milan-Fiorentina. La posta in palio era la testa della classifica e probabilmente la paura di perdere ha contratto le due squadre che alla fine si sono accontentate del pareggio, 1-1 il risultato finale con i nerazzurri che in questa maniera mantengono la leadership con due punti di vantaggio proprio sui bianconeri che comunque hanno perso un’occasione importante, considerando che in mezzo alla settimana gli uomini di Allegri non giocano a differenza delle altre big. Il primo tempo ha sicuramente offerto i maggiori spunti di interessi, da un pallone perso dagli ospiti è nato il gol del momentaneo vantaggio della Vecchia Signora: Chiesa, autentico trascinatore della nazionale italiana alla fase finale di Euro 2024, inventa un assist perfetto per la conclusione vincente di Vlahović che si sblocca nella serata più attesa. La Beneamata si rimette subito in carreggiata con il 13^ centro in campionato di Lautaro Martínez che sfrutta nel migliore dei modi il cross di Thuram. Nella ripresa la noia prende il sopravvento e prevale il nervosismo, soprattutto dopo l’ingresso di Cuadrado bersagliato dai fischi dei suoi ex-tifosi: il colombiano provoca e stuzzica i suoi vecchi compagni che non cadono nel tranello, tranne Kostić che si prende il giallo e poco dopo viene sostituito. Meglio non rischiare…

VIDEO JUVENTUS INTER 1-1, LE DICHIARAZIONI

Le parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN: “Abbiamo preso un gol da polli, soprattutto dopo che eravamo appena passati in vantaggio solamente cinque minuti prima, in quella circostanza potevamo e dovevamo difendere meglio. L’Inter negli spazi aperti è semplicemente devastante. Al di là di questo episodio la squadra ha giocato bene, erano tre anni che non scendevamo in campo per la testa della classifica. I ragazzi sono stati bravi, questa prestazione darà loro ulteriore consapevolezza. Ora testa al Monza, lo scorso campionato ci abbiamo perso sia all’andata che al ritorno”. Simone Inzaghi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Per come si sono messe le cose ci prendiamo volentieri questo punto, non è facile segnare a una squadra come la Juventus, chiaramente sul gol di Vlahović potevamo fare meglio visto che l’azione è nata da un nostro pallone perso. Nella ripresa non abbiamo creato molte occasioni ma a quel punto era fondamentale non perdere, anche se alla vigilia avrei detto senza mezzi termini di puntare alla vittoria. Speriamo di recuperare qualcuno in vista del Napoli”.

VIDEO JUVENTUS INTER 1-1, IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-1 (1-1)

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (61′ Locatelli), Rabiot, Kostić (89′ Alex Sandro); Vlahović (80′ Kean), Chiesa (80′ Milik). All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (88′ Frattesi), Çalhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Thuram (89′ Arnautović), Lautaro Martínez. All. Simone Inzaghi.

ARBITRO: Marco Guida (Sez. di Torre Annunziata).

AMMONITI: 11′ Cambiaso (J), 75′ Cuadrado (I), 79′ Kostić (J).

RECUPERO: 1′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 27′ Vlahović (J), 33′ Lautaro Martínez (I).

VIDEO JUVENTUS INTER













