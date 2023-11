Video/ Juventus Next Gen Arezzo (1-0) gol e highlights: autorete di Masetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS NEXT GEN AREZZO: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Moccagatta la Juventus Next Gen supera l’Arezzo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Brambilla si vedono costretti a sostituire prematuramente Mbangula con Anghelè già al 13′ a causa di un infortunio ma riescono comunque a passare in vantaggio al 17′ grazie all’autorete messa a segno da Masetti.

DIRETTA/ Juventus U23 Arezzo (risultato finale 1-0): Gucci non trova il pari (Serie C, 25 novembre 2023)

I minuti scorrono sul cronometro ed i bianconeri insistono fallendo un paio di opportunità per raddoppiare al 26′ quando il neo entrato Anghelè viene fermato sul più bello dal ritorno di Masetti ed al 45′ con la traversa centrata da Muharemovic. Nel secondo tempo gli amaranto ricomiciano con lo spirito giusto per cercare di pareggiare cogliendo un palo con Guccione al 51′ ma rimangono in inferiorità numerica dal 53′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Shaka Mawuli. Nell’ultima parte dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Indiani non vanno oltre uno spunto di Gucci all’81’.

DIRETTA/ Fermana Arezzo (risultato finale 2-3): tripletta di Guccione! (Serie C, 19 novembre 2023)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Emanuele Ceriello, proveniente dalla sezione di Chiari, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Palumbo da un lato, Shaka Mawuli, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Damiani e Pattarello dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo quindicesimo turno di campionato permettono alla Juventus Next Gen di salire a quota 14 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Arezzo non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS NEXT GEN AREZZO: IL TABELLINO

Juventus Next Gen-Arezzo 1 a 0 (p.t. 0-0)

Video/ Juventus U23 Carrarese (0-1) gol e highlights: Panico per il +3! (12 novembre 2023)

Reti: 17′ AUTO Masetti(A).

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2) – Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Palumbo, Hasa, Turicchia; Mbangula, Guerra. A disposizione: Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Cerri, Ntenda, Rouhi, Citi, Damiani, Valdesi, Stivanello, Perotti, Anghelè. All.: Brambilla.

AREZZO (4-3-1-2) – Borra, Montini, Masetti, Chiosa, Poggesi; Shaka, Foglia, Settebrini; Guccione; Pattarello, Gucci. A disposizione: Ermini, Landucci, Risaliti, Bianchi, Kozak, Gaddini, Renzi, Lazzarini, Damiani, Iori, Zona, Castiglia, Crisafi. All.: Indiani.

Arbitro: Emanuele Ceriello (sezione di Chiari).

Ammoniti: 29′, 53′ Shaka Mawuli(A); 60′ Damiani(A); 76′ Palumbo(J); 77′ Pattarello(A).

Espulsi: 53′ Shaka Mawuli(A).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS NEXT GEN AREZZO













© RIPRODUZIONE RISERVATA