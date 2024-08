DIRETTA AREZZO CAMPOBASSO (RISULTATO 1-0): VITTORIA GRANATA

I padroni di casa vincono e convincono in questa gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone B, davanti al pubblico amico dello stadio Città di Arezzo. Nel primo tempo il Campobasso inizia fortissimo, sfiorando il vantaggio a più riprese, ma vengono traditi da Mondonico, che rimedia un cartellino rosso al 24esimo per fallo da ultimo uomo commesso su Pattarello. Nel finale di frazione gli amaranto vanno vicini all’1-0, ma Guccione perde il duello personale con Guadagno.

Nel secondo tempo la musica non cambia, ed al 61esimo Mawuli fa partire una conclusione che finisce a lato di pochissimo. Passano 10 minuti e finalmente l’Arezzo sblocca il risultato, con Iori che trafigge Guadagno dimostrandosi estremamente freddo. Nel finale Pattarello sciupa clamorosamente la palla del 2-0 ed all’86esimo Gaddini sfiora l’eurogol, ma la sua conclusione termina a lato di pochi centimetri. Il Campobasso non può reagire e si limita a resistere. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA AREZZO CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Allo stadio Città di Arezzo, i padroni di casa ospitano il Campobasso in occasione di questa gara valida per la prima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Partono forte gli ospiti, con due grandissime occasioni nei primi 13 minuti: prima Forte viene disturbato da Montini prima di un tiro a botta sicura, poi Mondonico si divora il vantaggio sulla linea di porta, centrando clamorosamente il palo. Al 20esimo si svegliano anche i toscani, con Guccione che prima costringe Guadagno al miracolo e successivamente si vede annullare un gol per fuorigioco.

Al 24esimo il Campobasso rimane addirittura in 10 a causa di un’ingenuità di Mondonico: fallo da ultimo uomo su Pattarello e cartellino rosso. Passano due minuti e gli aretini sfiorano nuovamente con Guccione, l’uomo più pericoloso, il vantaggio. Al 37esimo ci prova anche Gucci, ma la sfera termina fuori senza creare pericoli. Solo una squadra in campo, e al 40esimo Renzi si inserisce con i tempi giusti ma imprime troppa forza al pallone, scaraventandolo sopra la traversa. (Agg. Samir Bertolotto)

DIRETTA AREZZO CAMPOBASSO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochissimi minuti alla diretta di Arezzo Campobasso, presentiamo la partita di Serie C con qualche statistica che inevitabilmente deve però fare riferimento alla scorsa stagione agonistica. L’Arezzo faceva già parte del girone B di Serie C, dove raggiunse i playoff (dai quali fu però eliminato già al primo turno) grazie all’ottavo posto in classifica a quota 53 punti, che furono frutto di quattordici vittorie, undici pareggi e tredici sconfitte in stagione regolare.

Il Campobasso ha invece festeggiato il ritorno nel calcio professionistico chiudendo al primo posto il girone F dello scorso campionato di Serie D: per i molisani, bilancio di 70 punti in classifica grazie a venti vittorie, dieci pareggi e quattro sconfitte, per tenere dietro di due sole lunghezze L’Aquila. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Arezzo Campobasso comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE AREZZO CAMPOBASSO , DIRETTA TV STREAMING

Se siete interessati a vedere la diretta Arezzo Campobasso dovrete abbonarvi o a Sky oppure a NOW. Entrambi infatti detengono i diritti per tutto il campionato di Serie C, playoff/playout inclusi.

Se volete assistere alla diretta streaming allora dovrete scaricare le rispettivamente applicazioni che potete trovare su qualsiasi dispositivo: dallo smartphone al tablet, fino al pc.

AREZZO CAMPOBASSO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Arezzo Campobasso, gara valevole per la prima giornata del campionato italiano di Serie C, raggruppamento B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Città di Arezzo”.

Toscani e molisani non si sono mai scontrati in gare ufficiali. L’undici ospite, infatti, dopo aver vinto il girone F di Serie D è stato promosso in Serie C dopo una lunga trafila nei campionati dilettantistici. Sfida inedita, quindi, oggi allo stadio aretino dove ci sarà una folta cornice di pubblico a vedere le due squadre. (Giulio Halasz)

AREZZO CAMPOBASSO, INIZIA IL CAMPIONATO

C’è grande attesa per questa prima giornata di campionato. La diretta Arezzo Campobasso segnerà l’inizio della stagione a livello di Serie C delle due squadre, che hanno già debuttato in quest’annata calcistica attraverso la Coppa Italia Serie C. Appuntamento domenica 25 agosto 2024 alle ore 20:45.

A proposito, l’Arezzo è partito fortissimo con gli ottavi di finale conquistato grazie a due partite risolte nei tempi regolamentari. Prima la Vis Pesaro con gol di Guccione, Gucci e Gaddini per 3-1 e successivamente l’Ascoli 2-1 grazie a Chiosa e Pattarello.

Più breve causa eliminazione prematura il percorso del Campobasso che ha dovuto affrontare nel primo turno il Giugliano. Con i campani è stato un match equilibrato, terminato 1-1 con gol di Njambe e Prezioso, ma che ha visto il Campobasso rimanere in 10 dal 65′. Arrivati stanchissimi, ai supplementari il Giugliano ha dilagato 4-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CAMPOBASSO

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni della diretta Arezzo Campobasso. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-3. In porta Trombini, difesa a quattro composta da Montini, Chiosa, Del Fabro e Coccia. A centrocampo spazio a Renzi, Mawuli e Settembrini mentre in attacco il tridente Pattarello, Gucci e Guccione.

Il Campobasso replicherà con un 4-3-1-2. Tra i pali Guadagno, protetto qualche metro più avanti dal quartetto Celesia, Bosisio, Mondonico e Pierno. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Serra, Scorza e Prezioso. D’Angelo sarà il trequartista con Forte e Di Nardo in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE AREZZO CAMPOBASSO

Adesso è giunto il momento di dare una controllata alle quote per le scommesse sulla diretta Arezzo Campobasso. L’1 fisso lo troviamo a 1.70 complice il favore dei pronostici dalla parte dell’Arezzo. La X del pari la troviamo invece a 3.40 mentre il 2 fisso a 4.70.

Quante reti verranno segnate? Per quanto riguarda l’Over 2.5 (almeno 3) la quota è di 2.10 rispetto all’1.62 dell’Under. Il Gol è a 2, No Gol invece più basso a 1,65.