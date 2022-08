Video/ Juventus Roma (1-1) gol e highlights: Abraham risponde a Vlahovic (Serie A)

VIDEO JUVENTUS ROMA (1-1): PAREGGIO NE

L BIG MATCH

La Juventus domina nel primo tempo senza trovare il modo di mettere i tre punti in cassaforte già al 45’, la Roma emerge nella ripresa e pareggia i conti ma avrebbe potuto tranquillamente vincerla con un pizzico di fortuna in più. Il big match termina in parità, sul risultato di 1-1, e ci dice che i bianconeri, oltre ad avere un’autonomia piuttosto limitata, non riescono a esprimere una loro identità di gioco e devono sempre affidarsi alle giocate dei singoli per sfangarla. Come è accaduto a inizio gara, quando Vlahovic direttamente da calcio di punizione ha bucato Rui Patrício con un missile imprendibile che non ha lasciato scampo al portiere portoghese. I giallorossi hanno accusato il colpo e se non fosse stato per il gesto del numero 9 serbo che si aggiusta il pallone con il braccio, sarebbero capitolati nuovamente al 25’ sul jolly da fuori area di Locatelli.

Nella seconda frazione di gioco alla Vecchia Signora si spegne la luce, Mourinho cambia l’assetto tattico e Abraham trova la spizzata giusta su calcio d’angolo, sfruttando nel migliore dei modi la sponda del grande ex Dybala, fischiato dai suoi vecchi tifosi quando è uscito dal campo. Gli ingressi di Milik, McKennie e Kean non bastano a rinvigorire la manovra dei padroni di casa (deludente a dir poco la prestazione di Kostić, che non ne ha azzeccata una) che a ridosso del novantesimo rischiano grosso su una mischia furibonda e sarà proprio l’attaccante polacco, appena arrivato dal Marsiglia, a salvare sulla linea. Sarebbe stato un colpo da KO pesantissimo da digerire e avrebbe lanciato in orbita i capitolini, che restano comunque nelle posizioni di vertice in attesa del Napoli che battendo la Fiorentina rimarrebbe da solo in testa alla classifica, unica ancora a punteggio pieno.

VIDEO JUVENTUS ROMA 1-1, LE DICHIARAZIONI

José Mourinho non ha peli sulla lingua e non ama usare gli eufemismi: “Cosa ho detto ad Allegri a fine partita? Che abbiamo avuto un culo della Madonna nel primo tempo, nella ripresa abbiamo giocato meglio, durante l’intervallo negli spogliatoi ho detto ai ragazzi che mi vergognavo di loro, di essere l’allenatore di una squadra così brutta. Non è un discorso di tattica, ma di atteggiamento, mi ha dato parecchio fastidio l’approccio alla gara, per noi è stato un vero affare arrivare al 45’ sotto di un solo gol. Siamo stati davvero fortunati a rimanere a galla, nel secondo tempo ci siamo trasformati e potevamo pure vincerla sebbene non avessimo molte alternative in attacco”. Massimiliano Allegri non vuole soffermarsi sul risultato in sé: “Il campionato è lungo, queste partite si possono anche perdere, gli avversari erano sempre pericolosi su calcio d’angolo e su uno di questi abbiamo rischiato di capitolare nel finale, sarebbe stata una mazzata a livello psicologico. Invece siamo riusciti a strappare un pareggio molto prezioso, la squadra ha giocato bene soprattutto nel primo tempo dove siamo stati parecchio aggressivi e ci venivano bene anche le giocate più difficili. Nella ripresa avevamo il controllo della situazione fino al gol del pareggio, lì la partita è cambiata e la Roma è cresciuta tanto. Sono contento della prestazione dei ragazzi, da qui in avanti dobbiamo cominciare a raccogliere di più”.

VIDEO JUVENTUS ROMA 1-1, IL TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-1 (1-0)

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti (77’ Milik), Locatelli (86’ Rovella), Rabiot (58’ Zakaria); Cuadrado (77’ McKennie), Vlahovic (86’ Kean), Kostić. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (46’ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp (62’ Çelik), Pellegrini (90’+2’ Bove), Cristante, Matić, Spinazzola (46’ Zalewski); Abraham, Dybala (78’ Kumbulla). All. José Mourinho.

ARBITRO: Massimiliano Irrati (Sez. di Pistoia).

AMMONITI: 7’ Locatelli (J), 41’ Cristante (R), 77’ Kostic (J), 90’+4’ Çelik (R).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 2’ Vlahovic (J), 69’ Abraham (R).

