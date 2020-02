Video/ Juventus U23 AlbinoLeffe (1-1): highlights e gol, pareggia Del Sole (Serie C)

Il video di Juventus U23 Albinoleffe, partita che si è giocata per la 25^ giornata nel girone A del campionato di Serie C, si accende con il gol dei lombardi al settimo minuto di gioco: sugli sviluppi di un corner gli ospiti passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Mondonico. I bianconeri non si scompongono, nonostante la leggerezza difensiva appena commessa, e provano a rimettere la gara sui giusti binari. Zanimacchia e Brunori cercano fortuna dalla distanza dopo che Loria salva sul possibile raddoppio di Sibilli. Pecchia prova a scuotere i suoi con Del Sole, che entra ad inizio ripresa. Poi entrano anche Vrioni e Portanova per aumentare il carico offensivo. A metà secondo tempo la Juventus U23 lamenta un rigore per l’uscita del portiere Abagnale che stende con le cattive Brunori. Proprio Brunori, a quindici minuti dalla fine, premia Del Sole con l’assist per la rete del pareggio. La Juventus U23 spinge, ma l’Albinoleffe alza il muro e al termine del match porta a casa un punto prezioso. Pareggio che tutto sommato non soddisfa mister Pecchia, deluso dall’atteggiamento dei suoi bianconeri. “Brutto approccio, abbiamo preso gol quasi subito – si legge su juvenews.eu – Penso che però, per quello che si è visto, il pareggio è il risultato più giusto. Dobbiamo trovare ancora un equilibrio tra i nuovi arrivati e la vecchia guardia, nessuno mi ha convinto per l’approccio alla partita. Ora però pensiamo a mercoledì, con la FeralpiSalò sarà tutta un’altra gara. Mi fa rabbia aver perso punti negli ultimi incontri, perchè contro il Pontedera meritavamo di più e con la Pro Patria ci siamo fatti scivolare la vittoria dalle mani”.

VIDEO JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE: IL TABELLINO

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Delli Carri, Mule, Frabotta; Peeters, Muratore; Zanimacchia, Brunori, Wesley; Marchi. A disp. Dadone, Portanova, Mendez, Toure, Ragia, Beruatto, Vrioni, Del Sole, Dragusin, Minelli. All. Pecchia

ALBINOLEFFE (3-5-2): Abagnale; Canestrelli, Mondonico, Riva; Gusu, Giorgione, Genevier, Gonzi, Petrungaro; Cori, Sibilli. A disp. Pagno, Quaini, Calì, Nichetti, Ravasio, Bertani, Gelli, Galeandro, Maffi. All. Zaffaroni

ARBITRI: Arena di Torre del Greco

