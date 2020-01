Video/ Juventus U23 Arezzo (1-0): highlights e gol. Zanimacchia decide la sfida al 58

Match piacevole e aperto fino alla fine, ma i 3 punti sono della Juventus U23 che ha la meglio in una combattuta sfida contro l’Arezzo. Come si vede nel video di Juventus U23 Arezzo, avvio vivace dei padroni di casa con Olivieri che si fa ipnotizzare a tu per tu con Pissardo, mentre l’Arezzo ci prova con due conclusioni dalla distanza di Picchi e Cutolo. L’esperto attaccante è sicuramente l’elemento più pericoloso della formazione toscana e il primo tempo si chiude con un suo destro ben calibrato al 43′ che esce a pochi centimetri dal palo.

LA RIPRESA

I giovani bianconeri dopo un calo a fine primo tempo riescono a produrre una maggiore pressione offensiva nella ripresa, inseriscono Clemenza per Frederiksen, poi al 13′ trovano il vantaggio con Zanimacchia che sblocca il risultato. L’Arezzo risponde velocemente con Gori che riesce a scavalcare Loria con un pallonetto, ma Alcibiade riesce a salvare spazzando in calcio d’angolo. Al 21′ è il portiere bianconero invece a neutralizzare un colpo di testa di Picchi. Olivieri e Fagioli lasciano spazio al 26′ a Del Sole e Muratore nella squadra di Pecchia, i toscani inseriscono Mesina al posto di Gori e al 29′ vanno vicinissimi al pari con Cutolo, che colpisce la traversa con una gran botta mancina, l’azione che genera sicuramente più rimpianti tra le fila aretine. Vengono ammoniti Muratore e Caso, poi ancora sostituzioni che spezzettano il ritmo del match, la Juventus U23 richiama Zanimacchia e Di Pardo inserendo Oliveira Rosa e Beruatto, nell’Arezzo entra Caso al posto di Piu e poi fuori Picchi per Rolando, ma 5′ di recupero non bastano ai toscani per trovare l’agognato pari.

